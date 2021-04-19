〈每周CFTC報告〉投機者增加日圓淨空單 英鎊多頭升至3周高點
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本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者所持美元的淨多單增加，並繼續增加日圓的看跌部位，對英鎊押注與上周相較出現轉變，增持多頭部位。此外，投機者減少黃金，原油的淨多單押注。
美元與外匯
截至 4 月 13 日當周，投資者持有的美元淨多單增加 1504 口，至 5953 口。
美元指數在投機者同減多頭和空頭持倉下，淨多單來到今年以來最高。不過近期美元走勢顯示，在美債殖利率下跌背景下，美元面臨壓力，美元指數跌至 200 日均線下方。
其他貨幣部分，投資者大多維持上周的操作方向，僅英鎊多頭轉為增持，來到 3 周高點。英鎊近期因獲利回吐情緒，使匯率跌至 1.37 區域，但由於疫情控制趨於穩定，英國經濟表現維持樂觀且英央行政策持穩，有利英鎊後市。
具體為：
- 歐元淨多單減少 671 口，至 66851 口；
- 英鎊淨多單增加 5639 口，至 25590 口；
- 日圓淨空單增加 323 口，至 58312 口；
- 瑞士法郎淨多單減少 2421 口，至 824 口；
- 澳幣淨多單減少 307 口，至 3759 口；
- 加元淨多單減少 284 口，至 2406 口；
- 紐元淨多單減少 618 口，至 2520 口。
黃金、白銀及原油
黃金淨多單減少 8635 口，至 180874 口。
白銀淨多單增加 4109 口，至 36424 口。
WTI 原油期貨淨多單減少 19047 口，至 492678 口。
金價上周受益於基準公債利率回落、美元下跌，在最後兩個交易日走升，至 1780 美元附近，但此前 CFTC 數據顯示，貴金屬投機者減少了這部分淨多單。
原油多頭自 3 月下旬以來普遍表現不穩定，淨多單降至數月低點。OPEC + 自 4 月 1 日開始增產，但對油價衝擊有限，油價上周受益經濟復甦，呈上漲走勢。