台股放量站上17200點續創高 外資連3買 三大法人買超19.35億元

電子、非電族群風水輪流轉，台積電、聯發科今 (19) 日疲弱不振，市場資金持續湧入傳產、原物料及金融股，尤其鋼鐵、航運最為吸金，中鋼尾盤強勢亮燈漲停，帶動加權指數漲勢擴大，終場上漲 104 點，收 17263 點，最高來到 17294 點，改寫歷史新高，三大法人同站買方，聯手買超 19.35 億元。

台股類股輪動快速，成交值再度爆出 4400 億元以上的巨量。觀察籌碼面，外資買超 6.82 億元，為連 3 買；投信也轉為買超 2.21 億元；自營商同步買超 10.09 億元。三大法人合計買超 19.35 億元。

鋼鐵股滿面通紅，中鋼今日開高走高，終場前攻上漲停板 38.65 元，創近 13 年新高，市值也衝破 6000 億元大關，成交值 149 億元位居台股第二；中下游廠包括中鋼構、燁興、燁輝、豐興、官田鋼、新鋼、海光等，上市櫃合計多達 25 檔亮燈漲停，人氣爆棚。

航運族群仍是盤面多頭指標，陽明股價一度衝上漲停 55.6 元，創歷史新高，終場收 55 元；萬海同步攻上漲停，達 80.6 元；長榮也改寫天價收 68 元。散裝航運股氣勢如虹，新興、裕民、中航、台航及四維航等，幾乎檔檔亮燈漲停。

在資金排擠效應下，電子股成交占大盤比重下滑至 5 成，台積電一路在平盤下震盪，最低來到 601 元，終場跌 1.1%，收 603 元；聯發科、鴻海、大立光、日月光投控等重量級電子權值股，同步下跌超過 1%，表現委靡不振；南電、聯詠賣壓沉重，跌逾 3%。

金控雙雄在資金追捧下，連袂大漲逾 3%，國泰金衝破 50 元關卡，富邦金也站穩 60 元關卡之上；旗下擁券商龍頭的元大金，今日股價暴漲逾 5%，收 26.1 元。輪胎廠需求回溫，為反映上游石化原料漲價，輪胎廠已陸續調升產品售價，華豐今日股價亮燈漲停，南港、正新、建大也有 3-5% 的漲幅。

值得關注的是，富邦越南 ETF(00885-TW) 今日以 15.15 元正式掛牌，堪稱越南版的台灣 50，一開盤股價即一飛衝天，追價買盤力道強勁，終場暴漲逾 18%，收 17.91 元，最高來到 18.25 元。