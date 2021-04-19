富邦60週年 揭示全新品牌理念

富邦集團在今 (19) 日成立 60 週年了！一甲子以來，富邦在台灣這塊土地深耕、茁壯，至今已經成為橫跨金融、電信、不動產、公益、文創等領域的綜合性集團。值此重要時刻，富邦揭示全新的品牌理念「正向力量 成就可能」(Be positive All possible)，並推出兩支 60 週年品牌廣告「時間價值篇」與「生活財報篇」；同時將發起「Run for Green」倡議活動，宣示富邦將深耕永續經營，全力奔向綠色，成為台灣永續經營的領航者，與社會、環境共好，邁向下一個嶄新的 60 年。

富邦新 60 奔向綠色永續 與世界共好

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦將發起「Run for Green」ESG 倡議計畫，為馬拉松跑者種下 10 萬棵樹，表達我們對環境的一份心意，也代表富邦將全力「奔向綠色」，與綠色金融、責任投資等世界潮流緊密結合，為永續經營而努力。(圖：富邦金控提供)

富邦集團董事長蔡明忠表示，1961 年，富邦集團的創辦人暨故總裁蔡萬才先生篳路藍縷創立台灣第一家民營保險公司，開啟富邦發展的扉頁。蔡萬才總裁提出的三信條「誠信、勤儉、謙和」為富邦奠下最紮實的基礎，也是貫穿一甲子最重要的企業精神與文化。60 年來，富邦掌握每一次台灣金融開放契機及購併機會，逐步發展成為台灣最多元完整的金控公司。富邦的發展見證了台灣經濟的起飛，更與台灣經濟同步成長。

在富邦 60 週年的當下，蔡明忠指出，過去這幾年來世界變化之快，已顛覆常軌，尤其是 2020 年的新冠肺炎疫情帶來的「新常態」(new normal)，更是劇烈改變著世界。因此，富邦全新的品牌行動綱領「正向力量 成就可能」，就是希望發揮富邦的正向影響力，不斷創新求變，克服未來可能面臨的嚴峻考驗與挑戰，成就一切的可能。

同時，富邦將發起「Run for Green」ESG 倡議計畫，為馬拉松跑者種下 10 萬棵樹，表達對環境的一份心意，也代表富邦將全力「奔向綠色」，與綠色金融、責任投資等世界潮流緊密結合，為永續經營而努力。富邦將懷抱創業時的初心持續前進，顧及各個層面的利害關係人，在股東利益、客戶滿意以及員工福利上取得平衡，創造社會共好，朝向下一個 60 年邁進。

正向力量 成就可能 成為永續經營的領航者

富邦金控董事長蔡明興表示，展望富邦下一個 60 年，面對氣候變遷的風險，期許富邦成為永續經營及責任投資的領航者！此外，富邦也將積極支持低碳轉型的企業、強化責任投資、協助潔淨能源發展，提升資產韌性的保險商品等，期盼富邦能成為帶動「影響力投資」(Impact Investing) 的領頭企業。(圖：富邦金控提供)

富邦金控董事長蔡明興則表示，富邦與台灣已共度了一甲子的歲月，在金融、保險、電信、有線電視、購物、不動產、文創、運動等各項領域，與台灣民眾的生活脈動緊密結合。承襲蔡萬才總裁「取之於社會，用之於社會」的公益理念，60 年來富邦旗下陸續成立慈善、文教、藝術、公益等七大基金會，打造全人公益平台。

蔡明興進一步表示，富邦近年來更投入大量資源力挺體育，因為體育除了讓人們強健體魄，更可以團結民心士氣、激勵人心，也是正向力量的具體展現，富邦也是台灣唯一同時擁有職棒 (富邦悍將)、職籃 (富邦勇士) 及成棒 (富邦公牛) 隊伍的企業，也支持許多運動好手，例如女子世界舉重紀錄保持人郭婞淳、PGA 好手潘政琮等。

展望富邦下一個 60 年，蔡明興指出，面對氣候變遷的風險，期許富邦成為永續經營及責任投資的領航者！富邦金控將重新打造未來五年 ESG 目標，以低碳、數位、激勵與影響為四大策略主軸，以金融的力量導引產業邁向低碳，並結合各項科技提供即時便利的金融服務給社會大眾，同時也要優化打造友善健康職場，並透過多元公益平台，推出公益專案，不斷擴大富邦對台灣環境與社會的正向影響力。

此外，富邦也將積極支持低碳轉型的企業、強化責任投資、協助潔淨能源發展，提升資產韌性的保險商品等，期盼富邦能成為帶動「影響力投資」(Impact Investing) 的領頭企業。

今日，富邦全新推出兩支 60 週年品牌廣告「時間價值篇」及「生活財報篇」，慶賀富邦與台灣共度一甲子的時光，也揭示富邦全新的品牌理念。

「時間價值篇」以時間 60 進位的計算方式呼應富邦 60 週年，向大眾承諾，未來富邦也將同時間一般，秉持四大核心價值「誠信、親切、專業、創新」持續向前，以正向力量成就一切可能。而「生活財報篇」則以金融本業最具象徵性的「財報」呈現，富邦 60 年來以人為核心，在生活的各項場景發揮，期許與所有人共同寫下一份持續成長、長期盈餘的財報，創造社會的共好。

為了與同仁分享公司生日的喜悅，富邦舉辦「富邦 60 環島慶生巴」活動，搭載富邦最新品牌形象的小巴，巡迴富邦各大辦公室，贈送同仁慶賀生日意義的點心。今日，兩位董事長驚喜現身敦南大樓場次，親自分送喜氣的生日麵龜以及 60 週年 Logo 的車輪餅，同仁們紛紛搶著與兩位董事長合照，現場氣氛瞬間沸騰。

同時，富邦金控 60 週年網站也於今日同步上線，其中，最特別的是富邦以創意的數位策展的方式，將一甲子以來富邦在這塊土地上的成長軌跡一一呈現，透過網頁看展，就如同參觀了一部縮小的台灣金融發展史。當然，接下來富邦將陸續展開各項 60 週年慶祝活動，屆時所有相關資訊也都將同步透過 60 週年紀念官網以及 FB、IG、Youtube 等社群平台公布，歡迎所有的客戶與民眾與富邦同享生日的喜悅，一起成為台灣的正向力量，成就一切可能。

富邦金控 60 週年網站：https://www.fubon.com/fubon60/

