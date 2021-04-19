林佳龍請辭下台 王國材臨危受命接任交長

行政院今 (19) 日公布最新人事異動，交通部長林佳龍因太魯閣號事故請辭下台，行政院長蘇貞昌已批准辭呈，明 (20) 日正式卸任，交通部政務次長王國材臨危受命，升任交長一職。

台鐵太魯閣號事故造成 49 人罹難、200 多人輕重傷，林佳龍請辭負責，蘇揆 14 日向總統蔡英文報告後，隨即批准林佳龍辭呈，20 日生效。事故地點經過搶修後，清水隧道完成安全鑑定工作，於今天正式通車，這也是林佳龍任內的最後一項工作。

行政院發言人羅秉成宣布，交長遺職將由王國材接任；原政務次長一職，則由交通部鐵道局長胡湘麟接任。

王國材曾任交通部代理部長、台灣港務公司代理董事長、中華郵政董事長、圓山大飯店董事長、一卡通票證董事長、高雄市交通局長，目前也兼任中華航空事業發展基金會董事長，陸、海、空運輸歷練完整。

王國材曾多次扮演救火隊，2018 年前交長吳宏謀因普悠瑪號事故下台後，代理交通部長一職，直到林佳龍接任。隨後交通部面對華航機師、長榮空服員罷工等挑戰，也是由王國材出面，扮演與工會談判協調的重要角色，王國材個性溫和，多次發揮專長、一一拆彈，不但被林佳龍譽為「鋼鐵人」，也被外界封為「最強工具人」。

