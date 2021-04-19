CIP彰芳西島風場工程進度順利 預計2022年6月前完成100MW併網

哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 彰芳暨西島離岸風場計畫為國內離岸風電國產化比重最高的風場，預計 2022 年 6 月底前完成 100MW 併網，且第一期工程 10 座風機塔架、30 支水下基樁也已完成生產，陸上變電站、運維中心今年底前也將陸續到位。

彰芳暨西島離岸風場計畫今 (19) 日在彰濱工業區舉辦開工祈福典禮，目前風場各工項如期進行，水平導向鑽掘工程即將動工，將預先安裝輸出海纜登陸管道。位於彰濱工業區的工地現場已完成前置作業的整備，連接海纜上岸的海陸纜轉接站與大型鑽掘機等機具，也已完成設置與動員。

此外，彰芳暨西島離岸風場第一期工程 10 座離岸風機所需的 30 節風力機塔架，及 30 支水下基樁，皆已全數完成生產。目前陸上變電站已完成重要機電設備驗收，預計今年 10 月開始試營運；位於彰化漁港的離岸風電運維中心，也預計於 10 月完工。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長 Dennis Sanou 表示，彰芳暨西島離岸風場在疫情的嚴峻考驗下，海事工程仍能如期動工，展現管理與施工團隊堅強的實力與執行力，目前各項工程進度順利推進，相信會如期如質完工。

