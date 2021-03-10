台灣離岸風電產業協會成立 向政府提三大建言

台灣離岸風電產業協會 (TOWIA) 今 (10) 日正式成立，由 8 家離岸風電開發商共同發起，未來將致力於推動離岸風電產業發展，協會今日也向政府提出三大建言，包括持續提供穩健投資環境、將第二階段遴選經驗納入第三階段計畫中、鼓勵創新科技等。

台灣離岸風電產業協會今日舉行成立大會記者會，協會由哥本哈根風能開發公司、台灣捷熱能源、麥格理綠投資集團、台灣北陸能源、沃旭能源、上緯新能源)、達德能源、玉山能源等 8 家離岸風電開發商，於 2019 年共同發起、籌備，並於 1 月底正式獲得內政部核准立案。

離岸風電產業協會強調，未來提供產業發展策略及政策建議，作為政府落實能源轉型、推動離岸風電發展的施政參考，並積極與社會各界溝通提供即時正確的風能產業訊息給社會大眾，並透過綠能環境教育，增進社會大眾對於離岸風電產業的認識，傳遞離岸風電創造的正面價值。

台灣離岸風電產業協會理事長許乃文表示，2021 年是台灣離岸風電關鍵的一年，許多風場已經開工動土，進入建設期，協會將與政府合作，把國際先進的資源技術帶來台灣，與台灣優質產業量能做結合。

許乃文並向政府提出三大建言，第一，希望政府持續提供穩健、務實的投資環境，讓政策在規劃跟施行中，與國際趨勢維持緊密連結。

第二，希望政府將第二階段遴選計畫過程中的經驗，納入第三階段區塊開發政策規劃中，讓政策更靈活彈性，以因應未來新技術的引進，及整體市場變化。

三，希望政府鼓勵創新科技，在第三階段能結合產官學研能量，持續投注在離岸風電創新科技的研發與落實上。

