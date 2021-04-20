〈財報〉商用需求回溫 IBM Q1營收寫11季最強增幅 盤後漲逾3%

IBM (IBM-US) 周一 (19 日) 公布 F2021 第一季財報優於市場預期，受惠於雲端業務需求成長，營收增幅寫下 11 季以來最強紀錄，該公司表示，零售、觀光業的商用雲端需求正在復甦，盤後股價勁揚 3.29%。

IBM 表示，自去年疫情爆發至今，美國零售、製造和觀光業客戶的雲端支出正在回溫。執行長 Arvind Krishna 認為，與 F2020 第四季相比，整體消費環境正在改善。

展望全年，IBM 預估，以 4 月中旬匯率來看，2021 年全年營收有望成長，而調整後自由現金流將落在 110 億至 120 億美元之間。

Q1 (3 月 31 日止) 財報關鍵數字 (non-GAAP)

營收：177.3 億美元 vs. 173.5 億美元 (Refinitiv 調查分析師預測)

調整後 EPS：1.77 美元 vs. 1.63 美元 (Refinitiv 訪調分析師預測)

毛利 47.3%，年增 110 個基點

營收細項細分：

雲端、認知軟體： 54 億美元，年增 3.8%

全球企業服務：42 億美元，年增 2.4%

全球科技服務：64 億美元，年減 1.5%

系統軟體：14 億美元，年增 4.3%

全球融資：2.4 億美元，年減 20%

IBM 第一季營收增加 1% 至約 177 億美元，止住連續四季下滑頹勢，五個部門有三個部門的第一季營收都成長。其中，雲端計算服務營收共 65 億美元，較去年同期成長 21%。

IBM 執行長 Arvind Krishna 表示，由於混合雲端平台客戶採用率提高，以及軟體和諮詢業務的成長，本季雲端運算讓今年交出強勢的開年表現。

為瞄準 1 兆美元魂和雲端平台，加速雲端事業發展，IBM 計劃將內部負責伺服器、儲存、網路等業務的單位，獨立成基礎架構管理服務供應商 Kyndryl，預計年底前分拆。

IBM 第一季還收購 Salesforce 的顧問諮詢公司 7Summits，以及致力於雲端遷移的顧問集團 Taos，且已向生鮮雜貨配送公司 Instacart 出售 250 項專利。

其他部門方面，雲端、認知軟體營收第一季表現優於 FactSet 調查分析師平均預期的 53 億美元，其中 Red Hat 營收成長 17%，按匯率調整後成長 15%。

處理託管服務、外包的全球技術服務部門第一季營收 63.7 億美元，儘管較去年下滑 1%，但仍優於 FactSet 調查分析師平均預期 63.2 億美元。

另一方面，IBM 表示，自 2020 年底以來 IBM 已償還 51 億美元的債務，總債務減少至 564 億美元。自 2019 年完成收購 Red Hat 以來，IBM 已償還 166 億美元的債務。