美元急跌、利率走低 分析師看好黃金短期前景

亞洲周二 (20 日) 交易時段美元下挫，美元指數失守 91 關卡，黃金未明顯得利，午後突然跌至 1770 美元附近。分析師認為，由於美元疲軟，而美債殖利率下滑，將有助於黃金行情。

周二亞市美元突然急跌，美元指數挫 0.11%，至 90.95，落至近 7 周低點。商品貨幣漲幅居前，澳幣兌美元升上 0.78，為 3 月 18 日以來首次。

美元指數跌破 91(圖表取自 investing.com)

但黃金價格未因美元疲軟而順勢衝高，在周一自 1790 美元高點回落之後，金價來到 1770 美元附近。

CMC Markets 首席市場策略師 Michael McCarthy 表示，雖然經濟前景轉佳，但是美元走軟及利率下滑，這兩項因素都對黃金有利，如果金價能維持在 1765 美元上方，金價短期前景仍看好。

盛寶銀行 Saxo Bank 商品策略師 Ole Hanse 也認為，1765 是一個重要的阻力點，他表示，黃金是對利率和美元最敏感的商品，之前已突破這一重要阻力，若能持續走高，將使技術前景大為改善，並可能重啟漲勢。

除關鍵的美元及利率走勢外，全球 Covid-19 感染病例刷新紀錄，也帶來避險需求。另外，中國央行傳發放大量黃金進口配額，推升中國需求升高的預期。

中國是全球最大的黃金消費國，每年進口數百噸價值數百億美元的黃金，但在疫情後進口量急減，許多珠寶店因疫情並未開店。

澳盛銀行 (ANZ) 資深分析師 Daniel Hynes 表示，市場受到中國需求相關報導的鼓舞，造成了金價走強。

消息人士稱，最近幾周中國央行已向負責中國大部分黃金進口的商業銀行發放大量進口配額，是 2019 年以來最高。另有消息人士表示，約 150 噸黃金向中國付運，將會於 4-5 月運抵中國。