馬斯克：特斯拉德州致命車禍無關Autopilot或FSD自駕系統

美國德州上周六發生特斯拉 (TSLA-US)Model S 衝撞路樹奪走兩命的事故，警方透露事發時駕駛座無人操控，引來兩大交通主管機關調查。執行長馬斯克周一 (19 日) 在推特發文澄清事故無關自駕系統，該車並未啟動 Autopilot 自動輔助駕駛系統，車主也未購買全自動駕駛 (FSD)，特斯拉盤後股價回升。

馬斯克表示，根據特斯拉「目前為止」所取得的車輛紀錄，事發當時，該輛車並未啟動 Autopilot，車主也未購買 FSD 系統回升，而且標準的 Autopilot 需要車道線才能啟動，但事故地點沒有清楚的車道線。

他的推文似乎意在回應上周六發生在休士頓附近的致命車禍。根據德州員警說法，警方撲滅火勢後發現車內兩人分別坐在副駕和後座，駕駛座無人，但還無法確定發生事故當下，電動車是否啟動無人駕駛功能。美國高速公路交通安全局 (NHTSA) 和美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 兩大主管機關已展開調查。

馬斯克的談話帶動特斯拉股價盤後回升近 1%。稍早自駕系統疑似釀禍的消息曾使特斯拉一度重挫 6.5%，收盤仍跌 3.4% 至每股 714.63 美元，並拖累美股四大指數皆墨。

電動車類股士氣低迷，電池新創 QuamtumScape(QS-US) 跌近 11%，商用電動車製造商 Workhorse(WKHS-US)、上周上市的 TuSimple(TSP-US) 重挫 10%，生產電動卡車的 Nikola(NKLA-US) 和 Lordstown Motors(RIDE-US) 各跌 6.3%%、8.2%。

馬斯克身價周一蒸發逾 50 億美元，富比士 (Forbes) 推出他目前身價約 1741 億美元，是全球第三富豪，僅次亞馬遜創辦人貝佐斯 (1959 億美元)，和法國精品大亨、LVMH 集團的阿諾特 (Bernard Arnault，1803 億美元)。

特斯拉自駕系統除了 Autopilot 和 FSD，也販售測試版 FSD 給某些購買高級 FSD 選項 (售價 1 萬美元) 的顧客。Autopilot 和 FSD 無法在任何正常駕駛情況下控制車輛，使用手冊上警告車主只能在可以「主動監督」的情況下使用自駕系統。

Autopilot 已是特斯拉車輛的標準配備，但該系統無法百分之百精準辨識出車道線，可能和道路裂縫或腳踏車道標誌混淆。車主也可能誤用或濫用自駕功能，最近社群媒體上流傳一則影片，青少年駕駛人在 Autopilot 系統開啟的情況下，仍可離開駕駛座。

NHTSA 表示，目前正在調查與特斯拉相關的車禍共約 28 起。