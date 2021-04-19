ARK每日追蹤：連續第3日買進Coinbase、大賣特斯拉約13萬股

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 16 日之個股進出明細。

買進 賣出 COIN SQ BLI PHR MASS SYRS U TSLA EXAS AVAV BEAM SNPS IRDM U

上週五 (16 日) ARK 系列基金連續第 3 個交易日大舉加倉 Coinbase (COIN-US)，共買進約 18.7 萬股、耗資約 6200 萬美元；另外，ARK 系列基金也繼續加倉手機遊戲引擎巨頭 Unity Software (U-US) 超過 22 萬股。

減倉方面，ARK 系列基金在上週五 (16 日) 大舉賣出特斯拉 (TSLA-US) 持股約 13 萬股，套現近 1 億美元，但特斯拉仍是 ARK 基金的最大持股。