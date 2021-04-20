朝向無人化挺進 美團增資+舉債合計100億美元

週一 (19 日) 彭博社報導指出美團 (3690-HK) 計劃增資 1.87 億股股票，發行價每股 273.80 港元。同時美團也將發行 14.8 億美元六年期零息可轉債，並發行 15 億美元七年期零息可轉債。合計這次募資總額為 100 億美元。

根據彭博社資料顯示，美團這次增資規模為香港聯交所歷史上第一大。而主要股東之一的騰訊 (700-HK) 將認購不超過 4 億美元的美團股份。

(圖片: AFP)

美團計畫將募集資金用於技術創新，包括研發自動快遞車輛、無人機遞送服務和其他尖端技術及一般公司營運用途。4 月 19 日，美團新一代自主研發的無人配送車在北京順義正式落地營運，較前一代該車續航時間更長、載重量更大。美團副總裁夏華夏表示，該車的發佈意味著美團無人配送自主研發產品開始擁有標準化量產能力。

(圖片: AFP)

在最近一次財報電話會議上，美團 CEO 王興就表達對於前緣科技的關注，稱前緣科技是美團關注的重點領域，並在電話會議上首度公布美團無人配送的落地進展。疫情期間，美團在北京順義區進行無人配送的落地營運並成功完成 15000 多個訂單，還在深圳對美團無人機 (無人駕駛飛行器) 進行空中配送測試。

美團表示，因為正在全力發展社區電商業務，在未來幾個季度可能會持續出現虧損。並重申餐飲外賣和到店、酒店和旅遊業務在未來業績增長中占有重要比例。

去年四季，美團在中國 2000 多個縣市迅速推廣社區電商模式「美團優選」，目前美團優選已覆蓋全中國 90% 以上的縣市。

本篇文章不開放合作夥伴轉載