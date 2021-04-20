中美利差擴大 美元軟 離岸人民幣創逾1個月新高

週二 (20 日) 受到美國 10 年期公債殖利率回軟的影響，中美利差再度擴大，美元走勢偏弱，帶動離岸人民幣報價早盤突破 1 美元兌 6.5 人民幣的關卡，升值逾 150 基點，創下逾一個月新高。

同時今日人民幣中間價也來到近四周高點，根據中國外匯交易中心的數據顯示，人民幣兌美元匯率中間價報 6.5103，較前一交易日調升 130 個基點。

截至下午 12:17 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4902 人民幣，升值 175 基點，升幅 0.27%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

交易員指出，美國公債殖利率下滑使得美元吸引力降低，美元指數下滑至 91 的整數支撐價位，而人民幣順勢反彈並站上 6.5 關卡之上，短期美元表現可能偏弱，人民幣有機會在 6.5 附近盤整。

交易員並指出，短線美債殖利率變化會繼續影響美元走勢，美國經濟成長預期較佳，這將使美債殖利率和美元在修正後仍有上漲空間，投資人可先關注本週三美國 20 年期公債標售情況。

出席博鰲亞洲論壇的中國金融主管機關表示，中國將繼續創造有利環境吸引更多外資進入中國資本市場，並希望新任美國政府重新重視中美金融合作。

不過中國主管機關也提到中國在開放金融市場的同時，也有信心在這過程中維護資本市場穩定，並有工具防止外資的大進大出而造成市場波動。

但中國方面強調自從外資對中國金融市場影響越來越大後，例如 A 股近幾年來的波動已經比過去平穩很多。主要在於外資對資本市場的定價效果正逐漸增加，股市有很多價值可以挖掘。過去中國經濟增長很快，相對來說一直缺乏能夠挖掘企業價值的法人，而外資進來正好彌補缺陷。

