傳白宮針對虛擬貨幣開始研究監管政策

週二 (20 日) 美國 FoxBusiness 引述消息來源指出，美國白宮正在討論對虛擬貨幣的商業模式實施監管，不過這個議題尚處於初期階段。

週日 (18 日) 比特幣等虛擬貨幣應聲重挫，市場傳出美國財政部將指控多家金融機構使用虛擬貨幣洗錢，而之前在 Archegos 事件遭受重大損失的瑞信也可能名列其中。不過以上傳言真偽與否無法判斷。

美國財政部方面對此消息拒絕評論，至於其旗下的金融犯罪執法單位則在信件中作出進一步回應表示無論是否有在進行調查，都不會可能進行事項有所評論。

(圖片: AFP)

白宮消息的傳聞暫時未對比特幣價格產生太大影響，根據報價比特幣在消息公佈之後仍維持在 56300 美元附近狹幅震盪，從今日凌晨零時以來其維持緩慢上漲的走勢。

不只美國的主管機關有意對虛擬貨幣採取更進一步的限制，土耳其央行也在上週宣佈將從 4 月 30 日開始禁止虛擬貨幣支付。土耳其央行表示，有大量的理由支持實施該禁令，其中包括針對虛擬貨幣資產的監管機制和中央授權監管。

另一方面，比特幣的突然急跌也有媒體報導稱是因為新疆大規模停電造成運算力下滑的因素。虛擬貨幣分析師 Willy Woo 指出新疆為了方便安全檢查宣布停電通知，以應對最近發生在當地一個煤礦的滲水事故。

根據劍橋比特幣電力消耗指數（BECI），新疆佔全球比特幣網路運算力的近四分之一。而 Ycharts 的數據顯示，在新疆停電期間其運算從每秒 1.72 億 TH/s 驟降至約 1.54 億 TH/s。

