〈房產〉中鼎集團南港及深坑兩千坪廠辦委商仲釋出 6/25開標

台灣最大統包工程承攬商中鼎 (9933-TW) 集團，因集團第二總部大樓今年完工，集團內事業群將共同入駐，因此將釋出南港及深坑原使用的千坪廠辦，並委由商仲第一太平戴維斯公開標售。將於 6 月 25 日開標。

中鼎集團本次釋出的商用地產，園區規劃完整且可立即使用，第一太平戴維斯指出，本次標售採「合併出售」及「分戶出售」雙軌並行。其中 A 標位於南港園遠東智慧科學園區，臨近板南線昆陽站 550 公尺，建物總面積 1321.93 坪；B 標位於北深路三段的信義財貿中心園區，建物面積 988.46 坪。

搭上這一波台商回流及科技產業起飛，工業地產成交量連 3 年向上攀升，雙北市的工業廠房價格亦經歷一波漲幅，南港區在重大建設及民間大力投資下，儼然已成為台北東區新門戶，吸引多家科技業遷入，聯強國際 (2347-TW) 購入世界明珠商辦 15 個樓層，寫下每坪百萬元行情；總部位於新竹的慧榮科技，則參與台鐵南港玉成段都更案，將在南港興建萬坪的台北總部；建商及壽險業者也看好南港發展潛力，包括潤泰 (9945-TW)、長虹 (5522-TW)、富邦人壽、國泰人壽及新光人壽，皆投入該區的大型開發案，合計正在動工中的商辦、廠辦及商場總樓地板面積超過 30 萬坪，是台北市區商業開發動能最強的區域。

捷運昆陽站周圍是目前南港區捷運沿線中開發密度最高的區域，許多傳統產業、國營企業及金融機構之舊廠區皆進行再開發，預計至少 8 個開發案正在進行中，如潤泰玉成段企業總部案、國產實業 (2504-TW) 總部、國建利百代商辦案及慧榮科技南港總部案，都是該區的指標大案。

目前南港區的預售商辦行情介於 80-100 萬元，本次中鼎集團標售的南港遠東智慧科學園區科技廠辦，共計 3 戶，每戶面積 440.64 坪，可作辦公、廠房及倉儲之用，使用彈性佳，底價每坪不到 40 萬元，極具價格競爭性。

第一太平戴維斯主管指出，另一標的則是位於深坑的信義財貿中心園區，鄰近國道 3 號木柵交流道，15 分鐘車程可抵達信義區、南港區及汐止區，交通便利。園區維護管理品質佳，公設比僅 22%，使用效率高，本次共標售 2 戶，底價每坪不到 25 萬元，相當適合自用型買方做為後勤辦公室或備援辦公室用途。

本次負責標售的第一太平戴維斯資深協理陳逸鴻表示，工業不動產的需求強勁，今年第一季大型工業地產交易金額達到 318 億元，比去年同期成長近 7 成。