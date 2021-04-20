保瑞加拿大藥廠 順利取得官方查核

保瑞藥業 (6472-TW) 今 (20) 日宣布，旗下加拿大密西沙加廠順利完成加拿大衛生部查核，也是保瑞去年底接手葛蘭素史克 (GSK) 旗下加拿大藥廠後，該廠區首度取得官方查核，助營運增溫。

保瑞旗下共 3 座 CDMO 廠，其中加拿大密西沙加廠為北美營運生產基地，供應全球超過 100 個市場。董事長盛保熙表示，該廠區在疫情嚴峻下，歷經兩週審查順利取得加拿大衛生部查核，也是去年 12 月接手 GSK 加拿大藥廠後首度取得官方查核。

保瑞表示，加拿大密西沙加廠除符合加拿大衛生部 cGMP 認證外，同時具備美國食藥管理局、日本 PMDA、韓國、土耳其、巴西、俄羅斯等多國國家衛生部 / 機構的 cGMP 認證。

盛保熙指出，國際委託研發暨生產服務 (CDMO) 業務是全球製藥產業趨勢，公司早期喊出當製藥業台積電的目標，透過併購策略，逐步佈局完整劑型生產線，打造高品質製藥能力，擴展集團規模與國際代工能量，長期來看，將公司打造成市值千億元的代工藥業公司，擠身全球前五大。

保瑞表示，受惠行政院近日通過生技醫藥產業發展條例，將生技代工業納入租稅優惠適用範圍，將更有助保瑞持續拓展國際代工服務，將台灣的製藥專業帶入全球主要製藥供應鏈。