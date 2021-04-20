乾杯去年下半年EPS 7.27元 賺贏過去每一年度

連鎖餐飲業者乾杯 (1269-TE) 今 (20) 日董事會通過 2020 年度財務報告，全年稅後純益 9956 萬元，每股純益 5.35 元，創歷年次高，其中，受惠餐飲市場在疫情趨緩後快速復甦，乾杯去年下半年每股純益 7.27 元，賺贏過去每一年。

乾杯董事會決議，每股擬配發現金股利 3.5 元，也是歷年次高，配息率 65%，以今日收盤價 90 元計算，現金殖利率 3.89%。

乾杯去年上半年每股虧損 1.92 元，不過，下半年業績快速復甦，單第四季合併營收 8.18 億元，年增近 70%，帶動全年合併營收 28.09 億元，僅衰退 3%。

乾杯去年全年營業毛利 14.53 億元，年減 10.31%，毛利率 51.72%，下滑 4.2 個百分點，營業利益 1.49 億元，年減 26.76%，營益率 5.3%，年減 1.71 個百分點。

單就去年下半年來看，乾杯合併營收 16.19 億元，年增 19.74%，營業毛利 8.67 億元，年增 8.06%，營業利益 1.73 億元，年增 60.55%，稅後純益 1.35 億元，年增 101%，每股純益高達 7.27 元，

乾杯表示，去年集團轉型為「牛肉 (和牛) 企業」，旗下事業皆以牛肉為核心，架構出利用不同牛肉部位的業態，並新開出專賣和牛漢堡排的平價品牌高木食堂搶攻午間市場，利用既有店鋪非營業時間販售，提升單店坪效。

展望後市，乾杯指出，今年全面啟動展店計畫，以拓展 10 家既有品牌為目標，繼 1 月台灣事業已展麻辣 45 台南府城店，緊接著老乾杯南西店、上海老乾杯國金 IFC 店、深圳老乾杯華僑城店、乾杯寶安壹方城均將於上半年開幕，年底總店數上看 50 家。