台積電前採購經理違反競業跳槽中企 二審判賠250萬元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 採購處薛姓前經理，離職後 5 個月，就到中國紫光集團旗下的長江存儲、武漢新芯擔任採購副總裁，遭控違反競業禁止條款，台灣高等法院今 (20) 日二審判決出爐，薛男須賠償台積電 250 萬元 (含返還補償金)。

台積電提告指出，薛男自 1999 年進入公司，2011 年 7 月升任採購處經理，接觸許多營業秘密及商業機密，包括台積電與供應商的原物料規格、成本、數量，以及訂單合約所載資訊等內容，甚至知悉生產時程、產能與新廠建置規劃。

薛男任職台積電期間，曾簽署競業禁止條款，約定離職後 18 個月內，不得受僱於半導體晶圓製造等相關服務的競爭對手，也不可以任何形式為競爭對手提供服務。

2016 年 5 月間，薛男因接受廠商招待，違反從業道德規範，協商後於同年 7 月間自請離職，台積電給予薛男特別補償金 117 萬餘元。不過，薛男卻在該年 12 月間，赴中國紫光集團旗下長江存儲、武漢新芯擔任採購副總裁。

台積電主張，薛男違反競業禁止條款，須賠償離職前 24 個月內自公司內所受領的一切給付總額，總計求償 1557 萬 946 元。

桃園地院一審判決，薛男須賠償 250 萬元 (含返還補償金)，案經上訴，二審高院審理後，認為 18 個月限制時間不長，並非漫無對象限制，補償應屬合理，雙方協議合法有效，且新芯確實為台積電的競爭對手，因此，公司得請求返還其任職新芯期間的競業禁止補償金。

違約金方面，高院認為，求償離職前 24 個月受領的給付總額比例過高，由於薛男違約期間不到一年，因此予以酌減，經綜合計算後，認定一審判賠金額無誤，薛男總計須賠償台積電 250 萬元。全案可上訴。