逾5萬股東注意！期富邦VIX清算流程曝光 估最快5月底下市

期富邦 VIX ETF(00677U-TW) 今 (20) 日最新 30 日平均淨值已經掉到 2.0893 元，直逼下市的 2 元門檻，不過持有該檔 ETF 的股東人數仍高達 5 萬 6052 人，市場預期，最快本周恐觸及終止信託契約門檻，而依照下市清算流程，預估最快 5 月底前恐面臨下市。

期富邦 VIX 在前 (2019) 年底、去年初一度面臨下市危機，但因為 3 月爆發疫情影響，VIX 指數 飆漲而逃過一劫，不過，在 VIX 指數大幅下跌，以及正價差成本兩者的影響下，期富邦 VIX 的淨值再度跌跌不休，今日最新 30 日平均淨值已經掉到 2.0893 元。

儘管期富邦 VIX 下市風險岌岌可危，但今天還是爆出 12.4 萬張大量，躍居台股 ETF 成交量之冠，終場上漲 1.15%，收在 1.75 元。

即使期富邦 VIX 面臨下市危機已經喊了許久，但據集保結算所最新統計，截至上周五 (4/16)，持有期富邦 VIX 的股東人數仍高達 5 萬 6052 人，合計持有 399 萬 9708 張，超過千張以上的大股東占比達 32.9%、還有 467 人。

若有投資人擔憂期富邦 VIX 下市前來不及逃命，富邦投信已在官方網站公開期富邦 VIX 的下市清算流程。

依據此下市清算流程，以及目前期富邦 VIX 最新的 30 日平均淨值已經逼近 2 元來看，最快本周恐觸及終止信託契約門檻，預估最快 5 月底前恐面臨下市。

富邦投信表示，金管會核准終止信託契約後，於證交所訂定的下市日前，集中市場雖仍可正常交易，但信用交易將停止。

投資人可以在下市前由集中市場賣出，交易價格是由投資人自己所決定，個人掌握程度較高且兩日內款項即會入帳。

富邦投信進一步指出，而基金下市日前，投資人若沒有在次級市場賣出，須待清算程序完成後，就基金清算基準日之淨值結算清算餘額，因基金清算程序一般須耗時 1~2 個月，因此投資人無法在下市後立即取回資金。

此外，因清算是以清算基準日的淨值為基準，而非市價，近期期富邦 VIX ETF 次級市場仍持續顯著的溢價，未來達下市標準後，若溢價狀況持續，投資人最終取回的清算餘額將可能低於下市日的市值。