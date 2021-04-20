〈美股早盤〉科技股財報本周登場 美股連2日開低 道瓊再挫逾百點

大型科技股財報本周揭開序幕，美股主要指數連兩日開低。周二 (20 日) 截稿前，道瓊工業指數跌 115 點或 0.34％，標普 500 指數跌 0.3％，那斯達克綜合指數跌 0.2％，費半跌 0.8%。

近期美國強勁經濟數據提振了復甦預期，帶動主要指數強彈並徘徊於歷史高點，然而，部分新興國家疫情惡化加上疫苗延後推出等因素正在削弱這種樂觀情緒。

投資人仍在持續關注企業財報與全年獲利前景，以評估股票估值是否合理。Netflix(NFLX-US) 將於周二 (20 日) 盤後公布財報表現，為大型科技股打頭陣。Netflix 開盤漲 0.7％。

Refinitiv IBES 數據顯示，大型銀行上周公布優異表現後，分析師預計，今年第 1 季標普 500 指數成分股公司獲利將較去年同期增長 30.9%。

債市部分，10 年期美債殖利率截稿前回升至 1.612％。在公布 4 月利率決議前一周，聯準會 (Fed) 將進入「噤聲期」，Fed 官員此前一再重申物價壓力僅為短期現象。

個股消息面，在《華爾街日報》報導拜登政府考慮限制香菸的尼古丁含量，甚至禁止銷售容易上癮的薄荷醇香菸後，菸草巨頭奧馳亞集團 (MO-US) 和菲利普莫里斯 (PM-US) 開盤下挫。

蘋果春季發表會將於台北時間周三 (21 日)1 時登場，各界預期，蘋果 (AAPL-US) 將於會上發表採用 mini LED 面板的 iPad Pro、iPad mini 6 以及藍牙追蹤器 Airtag 等。

蘋果、臉書 (FB-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN) 在內等大型科技股周二均小幅下滑。

截至台北時間周二 (20 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 115.54 點或 - 0.34%，暫報 33962.09 點

那斯達克綜合指數下跌 32.68 點或 - 0.23%，暫報 13882.09 點

標普 500 指數下跌 11.22 點或 - 0.27%，暫報 4152.04 點

費半下跌 23.72 點或 - 0.75%，暫報 3147.28 點

台積電 ADR 上漲 0.81% 至每股 116.34 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.612%

紐約輕原油上漲 0.27% 至每桶 63.55 美元

布蘭特原油上漲 0.51% 至每桶 67.39 美元

黃金下跌 0.12% 至每盎司 1768.40 美元

美元指數上漲 0.09% 至 91.135 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

IBM(IBM-US) 早盤上漲 3.97％，至 138.41 美元。

受惠於強勁的雲端業務需求增長，IBM 周一公布 Q1 營收年增近 1％至 177.3 億美元，止住連續 4 季下滑頹勢，且增幅寫下 11 季以來最大。

嬌生 (JNJ-US) 早盤下跌 0.42％，至 162.00 美元。

受製藥和醫療設備業務推動，嬌生周二盤前公布 Q1 營收年增近 8% 至 223 億美元，調整後 EPS 年增 12.6% 至 2.59 美元，均優預期，新冠疫苗銷售為季度營收貢獻 1 億美元。該疫苗因爆出血栓案例，目前已遭美國停用。

洛克希德馬丁 (LMT-US) 早盤下跌 1.08％，至 387.50 美元。

洛克希德馬丁周二盤前公布 Q1 淨銷售額報 163 億美元，年增 3.8% 但低於市場預期，但 EPS 報 6.56 美元優於預期。該公司上調了 2021 年全年銷售和獲利財測。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

晨星 (Morningstar) 美國首席市場策略師 Dave Sekera 認為市場確實有點過高，該公司認為當前美股被高估約 5%。

投資人普遍對企業財報季抱有很高期望，尤其銀行、零售等對經濟狀況較敏感的股票。Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示，唯一的風險在於人們的期望高到難以實現，我們正在進入一個較難出現正面驚喜的狀態。

LPL Financial 市場策略師 Ryan Detrick 則稱，儘管獲利和經濟數據表現良好，潛在基本面相當強勁，在面對過去一年多以來的強勁漲勢後，市場可能稍微喘口氣，但不必過於擔心。