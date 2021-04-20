市場動搖了？投資人對Fed升息預期大幅下降

Fed 4 月利率會議美東時間下周三 (28 日) 登場，本周官員們已進入緘默期，相較於 3 月市場認為通膨、殖利率飆升下將提前升息，過去兩周歐洲美元期貨已顯示市場預期 Fed 升息機率已大大降低。

2022 年 12 月到期的歐洲美元期貨顯示，市場預期的升息幅度從原本的 25 個基點驟降至 10 個基點。歐洲美元期貨與 LIBOR 美元 3 個月利率息息相關，是市場預估 Fed 利率的重要指標。

歐洲美元期貨利率下滑也促使市場被迫更新預期，花旗集團分析師 Jason Williams 表示：「利率大跌令人費解，這與市場預期 Fed 升息周期將加快有所抵觸。」

Williams 表示，儘管如此，目前仍存在尾部風險，主因於未來一到兩年內，核心個人消費支出物價 (PCE) 指數很有可能大幅超過 2%，這使升息周期勢必將加快，因此他認為短期殖利率曲線扁平化趨勢不會持續太久。

面對強勁經濟數據，美國公債行情卻反彈，使上周殖利率曲線趨於平坦。5 年和 7 年期債券需求強勁，表明市場對聯準會提前升息的預期逐漸減弱。

不過，Williams 仍認為，未來兩個月經濟數據不太可能改變較長期的通膨預期，幾個月後 Fed 還可能會與更多鷹派人士進行交流，尤其是在收緊貨幣政策方面。

從殖利率曲線與 Fed 政策歷史數據來看，Williams 表示，接下來可能進入陡峭階段，意味著基準利率處於低檔，但曲線陡峭。