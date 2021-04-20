面板價格續揚 32吋連11月上漲 漲幅1.5倍 55吋逾1倍

面板景氣熱絡、漲勢延續，市調機構集邦旗下 Witsview 今 (20) 日公布 4 月下旬面板報價，均維持上漲走勢，單月漲幅 6-10%，統計去年 6 月面板價格起漲至今，主流 32 吋電視面板價格漲幅 1.5 倍、55 吋也有逾 1 倍漲幅，有利面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 獲利維持高檔。

根據 Witsview 統計，4 月電視面板價格平均漲幅達 6.3-10.7%，以 32、55 吋電視面為例，平均價格達 83、215 美元，較上月上漲 8、13 美元；27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板同樣維持上漲，平均價格上漲約 3 美元，4 月平均價格達 89.7、39.7 美元。

面板產業迎來最大產業週期循環，去年 6 月漲勢延續至今，以 32、55 吋電視面板價格為例，去年 6 月下旬平均均價約 33、105 元，相比現在均價 83、215 元，漲幅高達 151%、104%。

集邦光電事業處研究副總邱宇彬表示，4 月電視、顯示器、平板等應用面板價格均較 3 月漲幅擴大，而依目前供需狀況分析，5 月面板價格可望持續漲勢，第 2 季在強勁需求支撐下，仍未看見面板價格有反轉趨勢，此外，下游廠商也擔心零組件缺料、積極拉貨，同樣支撐面板價格不墜。

邱宇彬指出，以電視面板為例，小尺寸產品價格漲勢最大，大尺寸漲幅則相對溫吞，主因過去品牌廠集中小尺寸產品，但隨著面板報價持續走揚，品牌廠為求獲利提升、品牌知名度，開始擴大往 55、65 吋布局，因此推升各尺寸電視面板同步走揚。