全球幣圈遭血洗 金管會示警風險

全球幣圈 18 日瀰漫腥風血雨，比特幣 15 分鐘內閃崩 8000 美元，以太幣、瑞波幣、Stellar 全線暴跌，金管會也在今 (20) 日提出四大點示警風險，呼籲投資人小心虛擬資產的波動以外，也要慎防吸金詐騙案。

金管會表示，金管會已多次發布新聞稿提醒社會大眾注意虛擬資產的相關風險。鑒於近期比特幣等虛擬資產的價格波動劇烈，而藉由區塊鏈、虛擬資產進行吸金詐騙案件的報導亦時有所聞，因此金管會再度提出呼籲如下：

一、中央銀行與金管會共同發布新聞稿，將比特幣定位為具有高度投機性的數位「虛擬商品」，而非貨幣，與國際的看法一致。

二、除了「具證券性質之虛擬通貨」(即證券型代幣發行，以下簡稱 STO) 為證券交易法所稱的「有價證券」，應遵循證券交易法相關規定外，其他像比特幣或類似性質的虛擬資產，都不是金管會核准發行的金融商品，也不是貨幣。

三、虛擬資產價格波動大，投資風險高，在從事交易前，務必充分瞭解其運作模式，審慎評估風險，避免遭受詐騙，或投資損失致生權益受損。

四、有關虛擬資產 (虛擬通貨) 洗錢防制部分，依其性質可區分如下：

(一) STO：金管會已要求經營 STO 業務的平台業者須取得證券自營商執照，並符合證券商防制洗錢及打擊資恐 (AML/CFT) 規定。

(二) 比特幣等虛擬資產：雖然該等資產並非法償貨幣，也非主管機關核准銷售的金融商品，但考量其洗錢風險，我國洗錢防制法已將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入洗錢防制範疇。