中華電組行動陣線攻企業專網 拚全年營收倍增

中華電 (2412-TW) 今 (20) 日宣布，攜手高通、微軟、台北市電腦商業同業公會 (TCA) 以及多家國內筆電大廠成立「企業數位轉型行動陣線」，提供數位轉型解決方案，中華電看好，今年企業專網營收將倍數成長。

中華電、高通、微軟以及筆電大廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、精英 (2331-TW) 及英華達 (3367-TW) 共組企業數位轉型行動陣線，提供企業數位轉型解決方案，包括企業專網建置、搭載高通 Snapdragon 運算平台的個人筆電等，讓專案符合企業資料安全性需求。

行動通信分公司總經理簡志誠表示，中華電企業專網已導入超過 30 個場域，如已在林口、高雄亞灣區等新創園區推動數位轉型，其他領域則包括智慧工廠、學術單位、政府單位等。

簡志誠指出，企業專網決勝關鍵是垂直應用，因此需透過「廣結盟」才有辦法擴大應用服務，內部看好企業專網營收成長力道，加上去年基期低，預估今年企業專網營收有望倍數增長。

高通副總裁劉思泰表示，高通積極推動台灣企數位轉型，尤其疫情迫使所有企業、學校都更新設備、連線上網；企業藉由個人筆電打造連網環境，幫助員工加速數位學習，推升企業加速營運、技術及行銷數位轉型。

中華電為企業場域內建置專屬行動通訊網路，企業可透過獨立網路降低資料傳輸延遲、緩解核心網路負荷、維持網路通訊品質與可靠度，以及確保資料安全性，避免企業機敏資料外流。

中華電認為，此次與筆電大廠攜手合作，未來在企業專網應用上將更有彈性，除可支援既有設備連結外，企業員工能在安全網路中移動辦公，且透過筆電進入後端管理平台，隨時掌控大量管理數據。