〈金管會報告搶先看〉金融消費爭議案年破萬件 紛爭解決率逾5成

金融消費爭議案件逐年增加，金管會主委黃天牧明 (21) 日將赴立法院財委會進行「強化金融消費評議中心功能及其配套措施」專題報告，報告中顯示，評議中心去 (2020) 年度申訴案件經金融服務業處理已結案者，共計 1 萬 561 件，紛爭解決率為 51%(以和解或依申訴人意見等方式解決爭議)。

報告中指出，2020 年評議案件已結案者，共計 2856 件，紛爭解決率為 42%(含撤回、調處成立、評議成立案件)。據統計，2020 年度紛爭解決的申訴及評議案件，較 2019 年度分別增加 2051 件及 604 件。

另外，因為金管會自 2018 年 4 月 1 日起，將 1998 及 0800-869899 客服專線與評議中心 0800 專線進行整合作業，提供金融消費者單一服務窗口。評議中心因此自 2018 年起，收受案件數量明顯成長，2020 年度受理申訴案件 1 萬 426 件及受理評議案件 3119 件，該中心以調動內部人力方式因應，以撙節開支。

去年經統計「金融服務專線」由評議中心提供諮詢、回覆及處理之電話通數比例占 92% (總撥打數：4 萬 661 通；總應答數：3 萬 7425 通)。而據今年第 1 季接聽電話統計，有效接聽率達 96%。