 1

〈美股盤後〉全球新冠疫情惡化 蘋果新品連發 四大指數齊黑

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉全球新冠疫情惡化 蘋果新品連發 四大指數齊黑 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉全球新冠疫情惡化 蘋果新品連發 四大指數齊黑 (圖片：AFP)
Tag
蘋果盤後標普那指費半道瓊新冠鮑爾拜登聯準會基建計畫習進平雷蒙多半導體台灣

週二 (20 日) 全球新冠疫情惡化，印度疫情失控，美債殖利率走跌，企業財報消息未能提振美股，蘋果春季發表會也未能激勵其股價，能源、金融股領跌，航空股墜落，四大指數全部收黑，道瓊跌逾 200 點，費半指數跌逾 1.5%。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 於基建計畫聽證會上稱，美國完全依賴中國和台灣地區的半導體製造，美國正面臨著國安危機。

美國總統拜登已與兩黨磋商，試圖尋求為其基建計劃取得支持，但尚未有實質性進展。週二消息人士證實，拜登新一輪經濟復甦計畫預計將耗資超過 1 兆美元，其中包括延長兒童稅收抵免。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，儘管美國經濟復甦改善，聯準會多數官員認為要等到 2024 年才會升息。

地緣政治方面，中國國家領導人習進平博鰲亞洲論壇 2021 年年會開幕式上發表演說，習進平呼籲建立世界新秩序，警告美國切勿頤指氣使或在貿易上脫鉤。

非洲國家查德 (Chad) 總統德比 (Idriss Deby Itno) 在北部指揮政府軍與叛軍的戰爭中受傷後身亡，由兒子 Mahamat Kaka 擔任臨時總統。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.42 億例，死亡數突破 297 萬例，美國累計確診超過 3177 萬例，累計死亡數超過 56.8 萬，印度累計確診超過 1532 萬例，巴西累計確診 1397 萬例。

印度單日確診數持續超過 27 萬人，創下歷史新高，印度總理莫迪週二表示，該國目前正在與第二波新冠疫情做鬥爭，但全國封鎖為最後手段，應盡量避免。東京奧運即將舉行之際，日本疫情升溫，東京跟大阪恐將再度進入緊急狀態。

週二 (20 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 256.33 點，或 0.75%，收 33,821.30 點。
  • 標普 500 指數下跌 29.78 點，或 0.72%，收 4,133.50 點。
  • 那斯達克指數下跌 128.50 點，或 0.92%，收 13,786.27 點。
  • 費城半導體指數下跌 49.56 點，或 1.56%，收 3,121.43 點。
(圖片：AFP)
標普 11 大板塊僅 4 大板塊收紅，公用事業、房地產和必需消費品板塊領漲，能源、金融和非必需消費品板塊領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅臉書獨強。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.28%；臉書 (FB-US) 上漲 0.14%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.47%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.11%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.19%。

道瓊成分股多收黑。波音 (BA-US) 下跌 4.13%；Nike (NKE-US) 下跌 4.12%；高盛 (GS-US) 下跌 3.27%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 0.75%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.48%；IBM (IBM-US) 上漲 3.79%。

費半成分股全部收黑。應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.76%；美光 (MU-US) 下跌 1.05%；AMD (AMD-US) 下跌 2.27%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.46%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.24%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.37%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.39%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.41%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.64%。

個股消息

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.28% 至每股 133.11 美元。蘋果於台灣時間週三 (21 日) 凌晨 1 點舉辦線上春季發表會，新款 iPad、AirTag 接連問世外，蘋果還推出改用自家晶片的新一代 iMac，追加推出紫色版 iPhone 12 及 iPhone 12 mini。

(圖片：蘋果)
蘋果追加推出紫色版 iPhone 12 及 iPhone 12 mini (圖片：蘋果)

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.61% 至每股 718.99 美元。特斯拉遭中國官媒新華社點名後，特斯拉中國發表道歉聲明，將成立專門處理小組盡力讓車主滿意。

嬌生 (JNJ-US) 上漲 2.33% 至每股 166.48 美元。歐盟衛生監管機構歐州藥品管理局認為嬌生疫苗的好處大於缺點，建議嬌生在包裝上標註警語，該產品可能造成罕見的血栓副作用，嬌生週二宣布將繼續在歐洲推出其新冠疫苗。

美國聯合航空 (UAL-US) 下跌 8.53% 至每股 50.30 美元。該公司首季的淨虧損高達 24 億美元

Netflix (NFLX-US) 收黑 0.88%，盤後其股價暴跌逾 10%，該公司盤後公布最新財報，首季新增訂閱戶為 398 萬戶，遠遜預期。

華爾街分析

投行 Wedbush 估計，新款 iPad 推出後，被壓抑的需求將在未來幾季釋放出來，這給蘋果業績吹起另一陣順風。

投行 Janney Montgomery Scott 稱，美股存在泡沫，可能容易受到未來更高波動的影響，然而，並沒有看到有利於之前長期高點的技術訊號，換句話說，做好盤整的準備，但這不是牛市的終結。

Ally investments 高級投資策略師 Callie Cox 表示，目前市場有些緊張，可能會看到股市或漲或跌一小步，這很正常，預計市場一旦出現下跌，就會出現逢低買入的狀況。

相關個股

蘋果US-AAPL臉書US-FBGoogleUS-GOOGL亞馬遜US-AMZN微軟US-MSFT波音US-BANikeUS-NKE高盛US-GSDow IncUS-DOW迪士尼US-DISIBMUS-IBM應用材料US-AMAT美光US-MU超微半導體US-AMD英特爾US-INTC輝達US-NVDA高通US-QCOM台積電US-TSM日月光US-ASX聯電US-UMC中華電信US-CHT特斯拉US-TSLA嬌生US-JNJUnited Airlines Holdings IncUS-UAL網飛US-NFLX

相關新聞