〈美股熱門股〉Netflix訂戶成長大降溫盤後暴跌近9% 聯合航空財報利空拖累類股

Netflix 訂閱數低於預期，盤後重挫近 9%

Netflix(NFLX-US) 周二（20 日）盤後公布財報，訂閱用戶數量僅增加 398 萬，遠低於 FactSet 分析師預估 620 萬，重挫 8.8%。

Netflix 表示，用戶疲軟原因並非與 Disney+、Hulu、HBO Max、Apple TV + 等對手競爭，也不認為本季的競爭強度有所變化，只是市場期待過高。

Netflix 營收比去年同期成長 24%，符合該公司季初所做的預期，獲利比現也比華爾街的預估強勁。

聯合航空財報表現不佳重挫 8.53%，航空股齊跌

聯合航空 (UAL-US) 首季虧損高於分析師預估，且為連續第五季虧損，周二股價下跌 8.53% 至每股 50.30 美元。

由於燃料成本上漲、新冠疫情導致需求下降，首季財報表現不佳，每股虧 7.5 美元，高於分析師預估的 7.08 美元。聯合航空執行長 Scott Kirby 表示，目前還不確定公司的業務何時才能從疫情中復甦，他也說，與 2019 年相比，長途國際與商務旅遊需求下降約 80%。

其他航空公司股價同步下跌，美國航空 (AAL-US) 跌逾 5% 至 20.37 美元、達美航空 (DAL-US) 跌近 4%，收 44.45 美元，西南航空 (LUV-US) 下跌超過 3%，收 59.85 美元。

波音高層傳人事異動，下跌 4.13%

波音 (BA-US) 周二宣布重大人事高層異動，執行長卡爾霍恩（ David Calhoun）退休年齡延長，但財務長史密斯（Greg Smith）將退休，消息一出後令投資人感到不安，股價應聲下跌 4.13% 至每股 234.06 美元。

波音除了新冠疫情大幅降低旅行需求衝擊股價的問題外，如今還面臨管理層人事異動的挑戰。根據最新聲明，64 歲的卡爾霍恩任職年齡從 65 歲延長到 70 歲，但今年 54 歲、原本被看好接班的史密斯則將將休。

Vertical Research Partners 分析師 Rob Stallard 表示，史密斯的離職令人感到意外，對波音執行長卡爾霍恩（ David Calhoun）來說，史密斯的辭職既機遇也是風險，由外部人士擔任財務長可能替公司帶來新改變，然而投資人並不希望增加風險。