春意盎然！蘋果紫色版iPhone 12來了 週五開放預購

蘋果於台灣時間週三 (21 日) 凌晨 1 點舉辦線上春季發表會，蘋果一口氣推出多項新品，除了發表新款 iPad、AirTag 之外，蘋果還出人意料地推出紫色版 iPhone 12 和 iPhone 12 Mini。

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 週三宣布，iPhone 12 和 iPhone 12 Mini 追加紫色配色，但 iPhone 12 Pro 尚未提供新色選項。

(圖片：蘋果)

蘋果全球行銷副總 Greg Joswiak 表示：「令人難以置信的是，iPhone 12 是全球最受歡迎的手機，iPhone 12 系列的客戶滿意度超過 99%。全新紫色 iPhone 12 正好趕上了春天，為產品陣容增加了另一個明亮有趣的選擇，我們有把握果迷會喜歡。」

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Greg Joswiak 提到：「 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 系列加入了華麗新配色，還另有 (原本的) 五種 (黑、白、藍、綠、紅) 驚豔配色可供選擇，並具有先進的雙鏡頭系統、超 Retina 顯示器、增強的耐用性、首搭 A14 仿生晶片、出色電池性能，以及任何智慧型手機上的最佳 5G 體驗。」

蘋果近年硬體方面更傾向於採用多色美學吸睛，這是令果迷耳目一新的變化。

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蘋果 iPhone 12 與 iPhone 12 mini 將會有紫色版本，本月 23 日開放預購，30 日上市。截稿前，蘋果台灣官網仍在更新中。