〈紐約匯市〉美元指數收復91 油價下挫 加幣、挪威克朗走低

美國公債殖利率略降，美元對一籃子貨幣周二 (20 日) 亞洲盤跌破 91 之後回升。油價大跌拖累原油相關貨幣，加幣、挪威克朗和墨西哥披索悉數走低。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤回升 0.2% 至 91.204，稍早一度跌到近七周以來最低。

美國公債殖利率周二在 1.6% 附近狹幅波動，紐約尾盤略為下降，報 1.57%。

美元近期走勢和殖利率相呼應，愈來愈多證據顯示，美國聯準會 (Fed) 貨幣緊縮步調將比市場預期慢，美國公債殖利率從上月的 1.776% 一路下滑，第 1 季表現亮麗的美元，進入 4 月之後走勢低迷。

Fed 主席鮑爾日前致函參議員 Rick Scott 的內容周二曝光，鮑爾在信中說，美國經濟增強、供應鏈緊張導致部分產業的價格上漲，今年將暫時出現「略高的」通膨，但 Fed 會致力於控制通膨在一定範圍內。

鮑爾在信中說：「我們不會允許通膨率大幅超過 2%，也不允許長時間超過 2%。」

道明證券高級外匯策略師 Mazen Issa 表示，由於 Fed 和歐洲央行 (ECB) 都不急於調整利率政策，預料未來幾周的匯率和利率市場可能會相對平靜。「這個月無論是哪個方向，都沒有很強的催化劑促使行情突破區間。」

歐元兌美元持平於 1.2033 美元，稍早一度因疫苗接種有進展而攀升近 0.4%。歐盟周二宣布，已行使額外購買 1 億劑輝瑞新冠疫苗的選擇權。

英鎊兌美元貶值 0.4% 至 1.3937 美元，從稍早觸及的 1.40 美元回落。

美元兌日圓微升至 108.09 日圓，日前曾跌破 108 日圓，是 3 月 5 日以來首見。

國際油價挫跌 1%，主因在於印度新增確診激增，投資人憂心印度可能實施防疫封鎖措施並打壓石油需求。

石油相關貨幣受到打擊，加幣兌美元創下近兩個月來最大單日跌幅，尾盤報 1.2620 加幣兌 1 美元。市場也正在等待加拿大央行周三的決策會議。

挪威克朗兌美元從 2018 年以來的高點回落。墨西哥披索也回貶，先前持續保持在約三個月高點。

比特幣周二尾盤上漲 1% 至 56,211 美元，但近日漲勢凌厲的狗狗幣行情熄火，重挫 18%。

截至周二 (20 日) 台灣時間約 6:00 價格：