鮑爾：美國今年通膨率將略高 但Fed不會允許大幅或長期超過2%

美國聯準會 (Fed) 決策會議下周將登場，根據周二曝光的信函，Fed 主席鮑爾認為美國今年會暫時出現「略高的」通膨，但 Fed 會致力控制，不會允許通膨率大幅超過 2%，也不允許長期超過此水準。

佛州參議員 Rick Scott 在 3 月 24 日致函鮑爾，對通膨上升和購債計畫表達疑慮，鮑爾在 4 月 8 日回信，但內容直到周二才由路透披露。鮑爾在信中說，由於美國經濟增強、供應鏈緊張，部分產業的價格上漲，今年將暫時出現「略高的」通膨，但 Fed 會致力於控制通膨在一定範圍內。

鮑爾說：「我們不會允許通膨率大幅超過 2%，也不允許長時間超過 2%。但我要強調，我們致力於實現雙重目標，即充分就業和穩定物價。」

路透認為，這番話劃定出 Fed 面對物價上漲的容忍範圍。大多數 Fed 官員都預料，美國經濟無法在未來幾年達到這個目標。

鮑爾並對 Scott 說：「我們未來的政策行動將依據目標實質進展而定。」呼應他最近幾個月的發言，也就是不會只憑預測就採取政策行動。如今大多數分析師認為，2015 年升息是 Fed 的政策錯誤，讓經濟成長踩了不必要的剎車。

鮑爾說，假如實現就業和通膨目標的進展趨緩，Fed 的寬鬆政策會保持更久一些。外界盛傳，共和黨籍的 Scott 有意角逐 2024 年白宮寶座，且屢次要求鮑爾留意通膨失控的威脅。

Fed 官員預料將在下周的會議中按兵不動，不因美國經濟轉強而改變立場。