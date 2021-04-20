美元續疲 台幣匯價連5升收28.138元 創近24年來新高

外資熱錢湧入下，台股今 (20) 日站上 17300 點，續創歷史新高，隨著國際美元走弱，亞幣齊揚，新台幣匯價也連 5 升，一度逼近 28 元整數關卡，終場升值 6.7 分，以 28.138 元作收，創近 24 年來新高。

台灣未遭美國財政部列入匯率操縱國，央行總裁楊金龍強調，與美方溝通管道順暢，目前匯市仍延續今年 2 月後供需平衡的結構，完全交由市場決定，央行不會「逆風操作」，也就是盤中、尾盤調節。

時序進入月底，出口商拋匯需求浮現，加上外資積極匯入，新台幣匯價繼昨天強升 1.36 角後，今天升勢再起，一度逼近 28 元整數關卡，最高衝上 28.066 元。

今日尾盤湧現美元買盤，使得新台幣升幅收斂，終場升值 6.7 分，以 28.138 元作收，為 1997 年 7 月底以來新高，呈現連 5 升，台北外匯市場成交值為 10.13 億美元。

美債殖利率下挫，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周一持續下跌 0.51%，回測 91 關卡。

亞洲主要貨幣今日應聲走揚，除了台幣、馬幣兌美元升值約 0.2% 外，人民幣、韓元、新加坡幣也有 0.16-0.18% 的升幅；日圓及泰銖兌美元則相對貶值，約貶 0.2%。