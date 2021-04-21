〈新股IPO〉美國大型軟體公司UiPath將在紐交所掛牌

UiPath 訂於周三（21 日）在紐約證券交易所 (NYSE) 上市，這將是美國史上數一數二大規模的軟體公司首次公開發行(IPO)，對雲端運算投資人來說，也是自 Snowflake(SNOW-US) 去年 9 月上市以來，被炒得最火熱的上市案。

UiPath 以每股 56 美元發行將近 2400 萬股，估值 290 億美元，略高於本周提高後的每股 52 至 54 美元區間，但低於 2 月初募資時的每股 62.28 美元，當時估值 350 億美元。

UiPath 開盤仍可能高於 IPO 價格。CNBC 報導，該公司把價格區間訂得很低，可能是為了透過提高發行價以凸顯不斷成長的熱情，而銀行都採取保守的作法，為股價上漲留出空間。

不過這家替企業實現辦公自動化的軟體公司，還是要應對投資人對估值泡沫的擔憂，同時擔心市場轉向遠離高科技產品公司的情形。

近年來雲端運算是一個不容錯過的賭注，從 Zoom(ZM-US) 在 2019 年 IPO 後的人氣飆升，到 Shopify(SHOP-US) 在電子商務領域的成長，再到 Zscaler(ZS-US) 與 CrowdStrike(CRWD-US) 出售的雲端安全工具需求飆升，都是例證。

2020 年由 58 家上市雲端軟體供應商組成的 WisdomTree Cloud Computing Fund 基金上漲一倍之多，同期那斯達克綜合指數上漲 44%，道瓊工業指數僅上漲 7.2%。

然而在 UiPath 首次公開發行之際，這一趨勢就出現明顯轉變，因為如果利率持續上升，價格已高的股票可能受到衝擊。雲端運算指數今年以來以累計下跌逾 7%，道瓊工業指數則攀升逾 10%，表現優於美國其他主要指數。

單從財務指標來看，UiPath 是在正確的時機上市，去年該公司營收飆升 81% 至 6.076 億美元，虧損從 2019 年的 5.199 億美元收斂為 9,240 萬美元，並以 89% 的毛利率讓軟體產業同行跌破眼鏡。

資產管理公司 Longbow 執行長 Jake Dollarhide 表示，儘管他長期看好雲端運算股，但市場情緒無疑已惡化。他說，部分原因是經濟重啟，企業回歸辦公室後，可能削減雲端運算支出，使雲端運算類股存在不確定性。

此外，因為許多雲端運算供應商最近都上市了，投資人也有種市場飽和的感覺。

Dollarhide 說：「新冠疫情前，雲端運算就如同特斯拉一樣，是最新最熱門的，但在疫情過後，雲端運算有如福特的 T 型車一樣，滿街上跑。」