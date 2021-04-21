〈財報〉Netflix Q1新增訂閱遠遜預期、展望黯淡 盤後重挫逾8%
Netflix (NFLX-US) 週二 (20 日) 盤後公布第一季財報，由於訂閱人數遠遜於市場預期，盤後股價一度崩跌 11%。該公司將此歸咎於新冠疫情，而非市場競爭，並預期本季新增訂閱人數約 100 萬人，將繼續設法打擊密碼共享。
截稿前，Netflix 盤後下挫 8.68% 或 47.68 美元，報每股 501.89 美元。
第一季財報關鍵數據 vs. 分析師預期
- EPS﹔3.75 美元 vs. 2.97 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)
- 營收﹔ 71.6 億美元 vs. 71.3 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)
- 全球新增付費訂閱人數﹔398 萬人 vs 620 萬人 (Factset 調查的分析師預期)
Netflix 第一季營收較去年同期成長 24%，且符合季初的預期，獲利也打敗華爾街共識。
Netflix 第一季新增訂閱僅增加 398 萬人，遠低於市場共識預估的 620 萬和該公司自行預測的 600 萬。本季新增訂閱展望更黯淡，Netflix 預估僅增約 100 萬人，而分析師預測新增 444 萬人。
Netflix 將新增訂戶人數成長放緩歸咎於新冠疫情，因為疫情迫使該公司推遲一些重量級節目和電影。
Netflix 在致股東的信中表示，「我們認為，付費會員成長放緩的主因是新冠疫情將 2020 年的訂戶大量提前增加，今年上半年影視內容又有所減少。」
雖然 Netflix 持續對抗眾多競爭對手，包括迪士尼 (DIS-US) 的 Disney+ 和 Hulu，AT&T (T-US) 的 HBO Max，蘋果 (AAPL-US) 的 Apple TV+，亞馬遜的 Prime vedio 和康卡斯特旗下 NBCUniversal 的 Peacock，但 Netflix 在財報上表示，他們不認為市場競爭是其訂閱人數成長疲弱的原因。
報告指出，「我們認為，本季市場競爭密度並未有重大變化，也不認為這是造成差異的重要因素，因為我們在所有地區都出現超乎預期的情況。」
Netflix 預期，其內容將於今年稍晚趕上進度，彌補因新冠疫情造成的推遲。「正如我們先前所說，2020 年因新冠疫情耽擱的生產工作將會延至 2021 年發布，下半年的比重更高，因為還有大量的授權內容回歸。」
該公司指出，公司所有主要市場幾乎全部的生產工作都恢復運作，如果持續下去，今年在內容花費的現金預計超過 170 億美元。
隨著內容支出增加，Netflix 還繼續測試打擊共享密碼的措施。營運長 Greg Peters 表示，「公司正努力確保 Netflix 帳戶的使用者是擁有合法授權的人。」
過去 Netflix 並未大力防堵用戶間共享密碼，因為訂閱戶成長和股價可能抵銷了該公司對營收損失的擔憂，但 Netflix 一直對這點耿耿於懷。
Netflix 自 2021 年起也核准一項庫藏股計畫，將回購高達 50 億美元的普通股，且未設定固定屆期日，該公司預期本季開始執行。
財務長 Spencer Neumann 表示，「關鍵是保持業務健康，且業務仍在成長。」