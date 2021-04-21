〈財報〉Netflix Q1新增訂閱遠遜預期、展望黯淡 盤後重挫逾8%

Netflix (NFLX-US) 週二 (20 日) 盤後公布第一季財報，由於訂閱人數遠遜於市場預期，盤後股價一度崩跌 11%。該公司將此歸咎於新冠疫情，而非市場競爭，並預期本季新增訂閱人數約 100 萬人，將繼續設法打擊密碼共享。

截稿前，Netflix 盤後下挫 8.68% 或 47.68 美元，報每股 501.89 美元。

第一季財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS﹔3.75 美元 vs. 2.97 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營收﹔ 71.6 億美元 vs. 71.3 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

全球新增付費訂閱人數﹔398 萬人 vs 620 萬人 (Factset 調查的分析師預期)

Netflix 第一季營收較去年同期成長 24%，且符合季初的預期，獲利也打敗華爾街共識。

Netflix 第一季新增訂閱僅增加 398 萬人，遠低於市場共識預估的 620 萬和該公司自行預測的 600 萬。本季新增訂閱展望更黯淡，Netflix 預估僅增約 100 萬人，而分析師預測新增 444 萬人。

Netflix 將新增訂戶人數成長放緩歸咎於新冠疫情，因為疫情迫使該公司推遲一些重量級節目和電影。

Netflix 在致股東的信中表示，「我們認為，付費會員成長放緩的主因是新冠疫情將 2020 年的訂戶大量提前增加，今年上半年影視內容又有所減少。」

雖然 Netflix 持續對抗眾多競爭對手，包括迪士尼 (DIS-US) 的 Disney+ 和 Hulu，AT&T (T-US) 的 HBO Max，蘋果 (AAPL-US) 的 Apple TV+，亞馬遜的 Prime vedio 和康卡斯特旗下 NBCUniversal 的 Peacock，但 Netflix 在財報上表示，他們不認為市場競爭是其訂閱人數成長疲弱的原因。

報告指出，「我們認為，本季市場競爭密度並未有重大變化，也不認為這是造成差異的重要因素，因為我們在所有地區都出現超乎預期的情況。」

Netflix 預期，其內容將於今年稍晚趕上進度，彌補因新冠疫情造成的推遲。「正如我們先前所說，2020 年因新冠疫情耽擱的生產工作將會延至 2021 年發布，下半年的比重更高，因為還有大量的授權內容回歸。」

該公司指出，公司所有主要市場幾乎全部的生產工作都恢復運作，如果持續下去，今年在內容花費的現金預計超過 170 億美元。

隨著內容支出增加，Netflix 還繼續測試打擊共享密碼的措施。營運長 Greg Peters 表示，「公司正努力確保 Netflix 帳戶的使用者是擁有合法授權的人。」

過去 Netflix 並未大力防堵用戶間共享密碼，因為訂閱戶成長和股價可能抵銷了該公司對營收損失的擔憂，但 Netflix 一直對這點耿耿於懷。

Netflix 自 2021 年起也核准一項庫藏股計畫，將回購高達 50 億美元的普通股，且未設定固定屆期日，該公司預期本季開始執行。

財務長 Spencer Neumann 表示，「關鍵是保持業務健康，且業務仍在成長。」