傳與微軟收購案破局 Discord未來不排除上市

路透周二（20 日）援引消息人士報導，遊戲社群網路平台 Discord 已終止與微軟 (MSFT-US) 的收購談判，未來將以獨立公司形式專注業務拓展，公開上市也在該公司的計畫中，但並不是馬上進行。

微軟與 Discord 對此尚未回應。路透 3 月曾報導，微軟開價逾 100 億美元欲收購 Discord 。

疫情大流行期間，越來越多的人從投資到遊戲都在網路上進行，社群網路因此逐漸興盛，Discord 就是一例。該公司平台 讓遊戲用戶能以打字、語音、視訊等方式集體公開或私人討論，且已從遊戲拓展出各式不同聊天社群，包括體育、音樂、加密貨幣投資等。

Discord 的用戶數超過 1.4 億人，其商業模式在社群網路領域出類拔萃。

目前臉書與推特等眾多科技公司主要依靠廣告營利， 而 Discord 獲利來自於「Nitro premium」的訂閱服務，用戶每個月只要付 9.99 美元，即可享有更好的視訊品質、升級的表情符號等等額外功能，去年該訂閱服務收入成長至 1.3 億美元。

去年 12 月的一輪私募中，Discord 籌得 1 億美元，估值為 70 億美元，投資人包括 Greenoaks Capital 與 Index Ventures 。

微軟在去年夏天收購 TikTok 失敗後，就開啟瘋狂收購模式，先以 75 億美元收購遊戲公司 Zenimax，4 月初又以 160 億美元收購語音技術公司 Nuance Communications。