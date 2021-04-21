果迷不再怕健忘！蘋果AirTag追蹤器終於現身

蘋果於台灣時間週三 (21 日) 凌晨 1 點舉辦線上春季發表會，蘋果一口氣推出多項新品，其中萬眾矚目的 AirTag 追蹤器終於問世。

江湖傳聞已久的 AirTag 終於現身了，蘋果 (AAPL-US) 於台灣時間週三 (21 日) 春季發表會上發表小型定位追蹤器 AirTag，並確定於本月和紫色版 iPhone 12、12 mini 同步上市。

AirTag 外觀是類似於冰球小型設備 (圖片：蘋果)

AirTag 外觀是類似於冰球小型設備，直徑 31.9 公釐，厚度 8.0 公釐，內建 Apple U1 晶片，支援超寬頻與精確尋找功能，支援 NFC 輕觸，支援遺失模式。

AirTag 配有喇叭、加速度計和可更換鈕扣電池，外型呈現白銀色，支援 IP67 防水防塵功能。

蘋果表示，AirTag 電池壽命約可用一年，該換新電池時，iPhone 將會出現自動通知。

蘋果推出 AirTag 搭配的配件 (圖片：蘋果)

AirTag 加掛在各種物品上，果迷就可透過透過蘋果的 Find My 應用程式 (App) 來尋找物品。

當 AirTag 能與 iPhone 配對，在連線範圍內，果迷能夠透過手機螢幕顯示的方向與距離，讓用戶更容易尋找到物品。

蘋果提供 AirTag 免費雷射鐫刻服務 (圖片：蘋果)

蘋果官網訂購 AirTag 提供免費雷射鐫刻服務，果迷可要求在新品上刻字或表情符號，或兩者混搭的服務，創造個人風格。

蘋果還聯手愛馬仕推出手提包吊飾、行李箱吊牌等，AirTag 搖身一變成時尚單品。

蘋果提供 AirTag 愛馬仕款 (圖片：蘋果)

AirTag 單品售價 29 美元 (約新台幣 814 元)，蘋果宣布 AirTag 將於週五 (23 日) 起預購，下週五 (30 日) 起上市，但台灣尚未列入首發行列。

TECHnalysis Research 負責人 Bob O'Donnell 表示，他不認為 AirTag 將為蘋果帶來大生意，因為蘋果推出時間已晚，但 AirTag 可以使果迷與 iPhone 綁在一起，以追蹤鑰匙和錢包等，這代表果迷購買一種硬體相關產品的次數越多，離開的可能性就越小。