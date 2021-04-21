Nvidia併購ARM遙遙無期 花旗：成功機率僅剩1成

英國反托辣斯主管機關將以國家安全理由，調查 Nvidia 收購安謀 (ARM) 一案，花旗近日表示，隨著英國擴大調查，該收購案成功機率已從 25% 下降至 10%。

英國數位大臣 Oliver Dowden 周一宣布將對該收購案進行國家級安全審查，要求 7 月底前就收購案的影響提交一份報告。據 2002 年英國企業法，數位大臣擁有「準司法」權力，可以出於公共利益的理由干預某些合併。

Nvidia 去年 10 月 宣布以 400 億美元收購 IC 設計大廠 ARM 後，一些晶片業者就擔心 ，由於 ARM 是許多晶片商處理器技術的中立授權者，若收購案完成，將使 Nvidia (NVDA-US) 擁有過大權力。

花旗分析師 Atif Malik 周一 (19 日) 發布研究報告中表示，英國似乎正在對反托辣斯問題進行更嚴格的審查，包括潛在的國家安全問題。

另外，Malik 表示， Nvidia 最近宣布推出首款 ARM 架構的資料中心處理器，該計畫雖然有益於 Nvidia 業績，但將使 ARM 合併案更難通過政府審查。因為比起因其他同樣獲得 ARM 授權的晶片商， Nvidia 將能獲得更優惠的待遇。