英國以國安為由干預ARM收購案 Nvidia盤前跌近3%

英國周一 (19 日) 表示，將以國家安全為由，干預軟銀 (9984-JP) 將半導體部門 ARM Holdings 出售給 Nvidia (NVDA-US) 的交易，並已經要求就這筆 400 億美元交易案的影響提交一份報告。

受消息面衝擊，Nvidia 盤前挫 2.84%，暫報 618.40 美元。

英國數位大臣 Oliver Dowden 發布通知，確認他正干預此次收購。通知指出，「在認真考慮了擬議中的 ARM 收購之後，我今天以國家安全為由發布了干預通知。」

「下一步，為幫助我收集相關訊息，英國競爭與市場管理局 (CMA) 現在將就該交易的影響，編寫一份報告，這將有助於做出進一步的決定。」

對此，Nvidia 回應表示，這筆交易並不構成任何實質性的國家安全問題，將繼續與英國當局密切合作。

根據《2002 年企業法》，數位大臣擁有「準司法」權力，可以出於公共利益的理由干預某些合併。他已經發布通知，以確保對英國的任何國家安全隱患進行探討。

據稱，當「第一階段」調查完成後，數位大臣可以做出以下三種決定：

消除因公眾利益或競爭帶來的擔憂；

批准交易，並附以相應的協議，以糾正競爭關係或公共利益問題；

提交至「第二階段」調查。

Nvidia 去年 9 月宣布，準備以 400 億美元收購 ARM(安謀)，預計寫下半導體業界最大的併購案。雙方預計需要用 18 個月才能完成交易，因為交易將至少要通過中國、英國、歐盟和美國監管部門的同意，才能完成。

英國競爭與市場管理局於今年 1 月表示，已就此案進行調查。