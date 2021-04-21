傳軟銀集團淨利上看4.5兆日圓 創日本新高

日本《讀賣新聞》週三 (21 日) 報導，日本軟銀集團 (9984-JP) 2020 年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 淨利表現有望超越 4.5 兆日圓，創下日本企業新高紀錄。但軟銀集團隨即發布聲明稿，否認相關傳言。

根據報導，軟銀集團 2020 年度基於 IFRS 國際財務報告準則的淨利表現可能轉虧為盈，且獲利逼近 5 兆日圓，創下日本企業的最高獲利紀錄，主因全球股價飆漲，且軟銀願景基金 (SVF) 投資的多家新創公司順利上市，資金運用績效改善。

消息傳出後，軟銀集團盤中一度上揚 2.22% 至每股 10,040 日圓。而在台北時間 12 點前，軟銀集團股價暫報每股 9898 日圓，較上個交易日上揚 0.78% 或 77 日圓。

但軟銀隨即澄清該則報導並非集團發布的訊息。聲明指出，2020 年度 1 到 3 季帳上最終利益報 3 兆 552 億日圓，第 4 季確實有多個投資標的股票上市，但仍有許多股票未上市的投資標的，目前也還在估算公允價值，尚無定論。此外，也還在精算那段期間包含其它影響在內的相關業績。

軟銀集團預定在日本時間 2021 年 5 月 12 日下午 3 點公布最新財報。