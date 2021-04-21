ASML：全球晶片短缺提振需求 估全年營收成長30%

荷蘭半導體設備商 ASML 周三 (21 日) 提高了全年財測，預計今年營收有望成長約 30%，較之前的「兩位數」成長有所提升。公司還表示，預計全年毛利率將在 51-52% 之間。

ASML 補充說，預計將提前完成去年 1 月宣布的 60 億歐元庫藏股買回計畫，因為目前強勁的現金流，有助公司在未來幾季能夠大量買回股票。

ASML 周三發布聲明表示，今年首季銷售額達 44 億歐元，優於分析師平均預期的 40.3 億歐元。第一季純益為 13.3 億歐元，較上年同期的 3.906 億歐元大增近 2.5 倍。

公司表示，預計第 2 季營收將增至 40-41 億歐元，毛利率約為 49%。

執行長 Peter Wennink 表示，由於全球晶片短缺，預計今年的財務表現超過之前的財務指導。

Wennink 說，客戶安裝了 ASML 軟體來升級機器，並提高生產率，而 5G、人工智慧及高階運算的推出，也提高了需求。

ASML 在第一季出貨 9 台極紫外光 (EUV) 機台，但僅先確認 7 台的營收，總計 11 億歐元。公司預計，今年 EUV 機器的總銷量將比 2020 年增長 30%。