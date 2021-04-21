英國3月CPI年增0.7% 但仍低於市場預期

根據英國國家統計局 (ONS) 在週三 (21 日) 公布的數據顯示，在汽車燃料和服裝價格上漲的推動下，英國 3 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期增長 0.7%，不過仍低於市場預期。

數據顯示，英國 3 月 CPI 年增 0.7%，高於 2 月份的 0.4%，但是不及市場預期的增長 0.8%。在此期間內，若扣除能源、食品和煙酒的核心 CPI 則較去年同期增長 1.1%，高於前值的 0.9%，符合市場預期，與上月相比則上升 0.4%，略高於市場預期的增長 0.3%。

ONS 副國家統計師 Jonathan Athow 表示，隨著汽油價格的上漲，和服裝價格從 2 月份的下跌中回升，3 月英國通貨膨脹率有所增加。但是，由於部分主食價格仍低於疫情前的水平，所以整體食品價格仍下滑。

英國 3 月份汽油價格達到每升 123.7 便士，高於去年同期的每升 119.4 便士。

隨著英國和全球其他國家疫苗接種持續，並逐漸擺脫疫情的影響，該局預計今年英國通貨膨脹率將上升。英國央行預測，到 2021 年底，通貨膨脹率將達到 2% 左右。

萬神殿巨集觀經濟 (Pantheon Macroeconomics) 首席英國經濟學家 Samuel Tombs 認為，英國 CPI 最早將於 5 月達到央行 2% 的目標。

英國去年經濟萎縮創下三個多世紀以來最嚴重，但是針對 70 位經濟學家進行的調查顯示，英國今年經濟將有望成長 5.0%，並在 2022 年成長 5.5%。

調查中也顯示，由於政府鼓勵民眾待在家中，英國服務業低迷，英國第一季經濟預期將萎縮 2.3%。不過，隨著封鎖措施逐步放寬，第二季經濟預期成長 3.5%，而第三季則將成長 3.0%。