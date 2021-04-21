美國缺乏半導體生產能力 商務部長：國安面臨危機

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周二（20 日）在拜登基礎建設計畫的聽證會上表示，由於缺乏半導體生產能力，美國面臨國家安全「危機」。

雷蒙多說：「目前美國的供應鏈出現危機，此話一點也不誇張。」她表示，半導體生產不足是「國家安全與經濟安全風險」，並對參院撥款委員會說，美國在這方面完全依賴中國與台灣。

拜登提出的 2.25 兆美元基礎建設計畫中，提議撥款 500 億美元，讓美國國家科學基金會（National Science Foundation）成立專門負責半導體生產等問題的部門。

由於全球半導體短缺，從汽車製造商到消費電子產品都受到影響，台積電上周示警，稱這種情況恐將延續至明年。

美國在晶片設計方面仍居世界領先地位，但製造業務有大部分都是在國外進行。據美國半導體工業協會（SIA）和波士頓諮詢集團於 2020 年 9 月發布的一份報告，美國在半導體製造業的占比已從 1990 年的 37% 下降至現今的 12%。

美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center，NCSC）代理處長奧蘭多（Mike Orlando）周二表示，汽車行業半導體短缺迫使汽車製造廠生產放緩，這應該會讓美國企業意識到自己的供應鏈有多麼脆弱。

奧蘭多也說：「中國與俄羅斯透過駭客或其他策略影響供應鏈，是美國最大威脅。美國公司應該優先考慮供應鏈的安全性、多樣性與透明度，並決定重要組件是否可以在美國製造。」他補充說，公司需要有反間諜思維。

有關解決晶片製造供應鏈的議題獲得兩黨支持，參議院多數黨領袖民主黨領導人舒默（Chuck Schumer）與印第安納州共和黨參議員楊格（Todd Young）計畫提出「無盡邊界法」（the Endless Frontier Act），內容為五年內提供 1,000 億美元用於促進美國研發。

雷蒙多說，基礎設施法案中的措施將不僅是對獲利公司的補貼，而是要求他們「共同分擔風險」。

參議院撥款委員會副主席、阿拉巴馬州共和黨參議員謝爾比（Richard Shelby）表示，他對以犧牲納稅人為代價，換來在半導體生產方面與中國競爭的「大規模補貼」持懷疑態度。

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