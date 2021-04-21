疫情危機再起 IATA上調今年航空業虧損預期至477億美元

全球新冠疫情重燃為經濟復甦再添變數，國際航空運輸協會 (IATA) 周三 (21 日) 下調今年的客運量，並預計航空公司虧損將擴大 477 億美元，高於先前預期的 380 億美元。

IATA 周三發布最新展望表示，關鍵的夏季需求正面臨風險，預計今年航空客運量將下滑至 43%，低於去年 12 月預期的 51%，這代表航空公司今年虧損可能達到 477 億美元。IATA 同時將 2020 年航空公司全年虧損預期自 1180 億美元上調至 1264 億美元。

IATA 負責人 Willie Walsh 稱道：「這場危機比任何人所預期的還要更長、更深刻。」該協會認為，航空業最快恐需等到 2022 年才能恢復盈利。

最新展望同時提及經濟多速復甦的問題。相較於以美、中為首的大型國內市場崛起，IATA 預計今年歐洲航空運量只有 2019 年的三分之一。

然而，IATA 首席經濟學家 Brian Pearce 認為明年和後年的表現確實看起來好很多，考量到廣泛的經濟實力和主要國內市場的旅遊前景，一旦解除旅遊禁令，積壓需求將浮現。

IATA 還認為，貨物運輸需求超越客運會是今年的一大亮點，預計今年貨運需求將增長 13.1%，高於 2019 年水平。