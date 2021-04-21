〈陸港盤後〉白酒、生技領頭 A股三指數漲跌互見

美股下挫導致週三 (21 日)A 股三大指數開低，早盤白酒、旅遊帶頭下挫，不過盤中白酒類股止跌反彈，配合銀行類股撐盤，刺激上證縮減跌幅，同時醫藥生技類股接力上漲，拉抬創業板指由黑翻紅。

但市場消息面清淡，股市成交量能再陷低迷，今日滬深兩市成交金額較前一個交易日減少逾千億人民幣，達人民幣 7435 億元，日減 12%。

港股方面，全球新冠病例再現驚人成長，美、印兩國每日新增感染病例數居高不下，日本傳出東京與大阪將進入緊急狀態，疫情的不確定因素使市場擔憂經濟復甦前景，導致美股下挫，連帶拖港股早盤開低後恒指一度重挫逾 600 點。隨後在公共事業類股的拉抬下，恒指跌幅略有縮減，但整體趨勢仍偏弱勢。

科技股則受到美股科技股下挫影響，跌幅相對較重，快手 (1024-HK) 大跌 3.9%、美團 (3690-HK) 重挫 3.7%、京東 (9618-HK) 重挫 3.5%、阿里巴巴 (9988-HK) 下挫 2.75、百度 (9888-HK) 下滑 1.8%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.01 點，報 3472.93 點；科創 50 指數下滑 0.28%，報 1286.86 點；深證成指上漲 0.35%，報 14151.15 點；創業板指上揚 0.72%，報 2916.97 點。恒生指數下挫 1.76%，報 28621.92 點、恒生科技指數下滑 1.52%，報 8185 點。

北向資金進出方面，週三北向資金賣超人民幣 10.57 億元，其中滬股通賣超人民幣 20.75 億元，深股通買超人民幣 10.18 億元。

法人觀點

粵開證券表示，短線投資人可留意博鰲亞洲論壇是否會有超出市場預期的宣示。4 月下半個月建議密切關注企業業績等情況。股票配置方向上，建議均衡配置，關注順週期 + 性價比 + 高景氣三方面：一是，關注全球經濟復甦趨勢上低估值順週期族群的投資機會；二是，業績密集揭露期，留意超出預期的個股；三是，關注景氣確立的產業鏈，並留意政策利多將帶來的投資機會。

