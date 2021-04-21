阿里雲市占亞太第一 全球第三

週三 (21 日) 國際研究機構 Gartner 公布 2020 年全球雲端運算市場數據，雲端運算 IaaS 市場保持高速成長，全球市場規模達 643.9 億美元，年增 40.7%。目前，亞馬遜、微軟和阿里雲排名全球前三。而阿里雲在亞太排名第一，其運算能力、安全技術等已身處世界領導地位。

在 IaaS 之上，Gartner 預計，到 2024 年全球 PaaS 市場規模將成長至目前的一倍以上。

根據 Gartner 近五年發布的全球雲端運算數據顯示，從 2016～2020 年，微軟和阿里雲市占率持續上升，阿里雲市占上漲近 3 倍，比重從 2016 年的 3.7% 上升至 2020 年的 9.5%，連續五年上漲，微軟則上漲約 2 倍。

至於亞馬遜則有所衰退，市占率從 2016 年的 53.7% 降至 2020 年的 40.8%。Google 則以 6.1% 的市占排名第四。

從行業別區分，在金融、公共服務、零售、教育等重點產業，亞馬遜、微軟和阿里雲均位居全球前三。其中，受惠於中國線上教育市場的發展，阿里雲在教育產業排名全球第一，超過亞馬遜和微軟，市占率達 24.3%。此外，在零售領域，阿里雲市占與微軟相當。

(圖片: AFP)

近期市場有傳言阿里雲將獨立上市的消息，雖然實際情況仍未定，但可以確定的是阿里雲不會以併入螞蟻集團的方式上市。

2020 年阿里雲營收人民幣 556 億元，2019 年營收人民幣 355 億元，2018 年人民幣 213.6 億元。

阿里巴巴 2021 財年第三季（去年 10 月～12 月）顯示，阿里雲營收達人民幣 161 億元，調整後 EBITA 盈利人民幣 2400 萬元，這是 2009 年成立以來，阿里雲首度出現損益兩平。

