〈童子賢開講〉缺料「是甜蜜且困難的事」 點名電動車、衛星為新機會

對於半導體缺料問題持續蔓延，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (21) 日表示，缺料是好事情，代表產業蓬勃，他定義為「甜蜜且困難的事」；此外，童子賢預期，電動車有機會成為台灣產業的出路，並點名低軌道衛星將是下一波產業焦點。

童子賢今天出席論壇，以「數位經濟下，企業的變與不變」為題發表演講。會後受訪談及缺料議題，他認為這代表「好事情」，這是經濟學的矛盾，一個東西太快樂的時候，經濟發展帶來通貨膨脹，以往漫畫中會把通膨描繪成恐龍、怪獸，但相對的，如果是通貨收縮，那就是三頭恐龍。

童子賢坦言，缺料不僅困擾台灣產業界，也困擾各國經濟部，紛紛致電台灣來要零組件，因此，他把缺料定義為「甜蜜且困難的事」。

此外，媒體關注，有企業開始擔心產業出現重複下單的現象，恐有泡沫化的疑慮，童子賢表示，以目前景氣這麼熱的情況來看，若重複下單也很快會被去化，但到「尾段」的時候確實是要擔心。

對於新興產業發展，童子賢指出，過去 40 年，台灣在半導體、電子零組件及機械業打下基礎，可望進一步深入參與電動車產業，成為台灣看得到、大航海時代的新機會；電動車是否有機會成為台灣產業的出路？童子賢說，他的答案是肯定的。

童子賢也預測，下一個外界關注的產業將是低軌道衛星，跟台灣的通訊電子產業實力還是很有關係，每個衛星連線都需要地面基地台與衛星發射器，可望造就規模不小的產業。當低軌道衛星遍布，就是通訊產業重新洗牌的時候。