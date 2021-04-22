歐盟擬加強監管臉部辨識等高風險AI應用 違者或面臨巨額罰款

歐盟周三 (21 日) 公布最新草案文件，對臉部、生物特徵辨識等高風險人工智慧 (AI) 應用祭出嚴厲限制，違反企業恐面臨巨額罰款。

根據上述草案，歐盟將禁止企業使用諸如剝削弱勢群體、部署潛意識訊息或建立社會信用體系的相關 AI 應用，違反規定的企業將面臨最高 6% 的全球營業額，或是 3000 萬歐元的巨額罰款，價高者計。

此外，除了阻止恐怖攻擊、尋找失蹤兒童或解決其他公共安全緊急狀況，執法部門也不得隨意使用臉部辨識和其他即時遠端的生物特徵辨識系統，其他如自駕汽車、信用評分等有危害民眾人身安全或法律地位的高風險應用也應受嚴格管控，或使用前須進行合格性評估

歐盟主管競爭事務和數位政策的 Margrethe Vestager 表示：「關於 AI，信任是必須的，歐盟將透過這些標誌性規章，領導制定新的全球規範，以確保 AI 值得信賴。」

不過，在上述法規草案生效前，歐盟必須先和各成員國政府和歐洲議會討論相關細節。

律師事務所 Cooley 合夥人兼歐洲網絡業務主管 Patrick Van Eecke 認為，這可能需要花費數年時間，許多企業甚至外國政府將展開遊說活動。