澳洲撤銷「一帶一路」協議 中國最新回應

週三 (21 日) 澳洲政府宣布，將撤銷維多利亞省與中國之間簽署的「一帶一路」協議，中國駐澳大使館發言人晚間發表最新回應。

澳洲外交部長潘恩 (Marise Payne) 週三宣布，澳洲聯邦政府決定推翻維多利亞省於 2018 年、2019 年和中國簽下 2 份有關一帶一路的協議。

澳洲外長潘恩宣布，澳洲政府撤銷與中國簽訂的一帶一路協議。(圖片：AFP)

澳洲政府近期多次呼籲國際，針對新冠肺炎疫情的源頭展開獨立調查，抨擊中國處理新冠疫情欠缺透明度，此舉讓中國政府大感不滿，如今澳洲政府此舉促使兩國關係更加雪上加霜。

中國駐澳大使館發言人週三晚間回應，澳洲外交部長 4 月 21 日宣佈撕毀中方同澳洲維多利亞州政府簽訂的一帶一路備忘錄和框架協議表示強烈不滿和堅決反對。

一帶一路是一個經濟合作倡議，始終秉持共商共建共享原則，倡導開放、包容、透明的精神，已經為參與各方帶來了實實在在的利益。中方同澳洲維多利亞州在一帶一路框架下開展合作，有利於深化雙方經貿關係，有利於促進維州經濟發展，增進維州人民福祉。

澳方此舉是針對中方的又一無理挑釁行徑，再次表明澳方對改善中澳關係毫無誠意，勢必對雙邊關係造成進一步損害，也必將搬起石頭砸自己的腳。