拜登宣布企業稅負抵免 鼓勵企業放員工有薪假接種疫苗

週三 (21 日) 美國總統拜登宣布，那些為員工提供有薪假、用於施打新冠疫苗的企業，美國政府將提供相應的稅負抵免。

拜登上任後積極推動全美施打疫苗，他在上月 19 日訂下新目標，設定在其任內 100 天內接種 2 億劑疫苗。週三 (21 日) 拜登祭出新的獎勵制度，鼓勵企業放員工有薪假以接種疫苗，以及任何潛在疫苗副作用造成的相關費用。

拜登呼籲，中小型企業僱主可使用稅負抵免，來扣抵員工有薪假成本，讓員工前往接種疫苗。

拜登稱：「每位員工都應拿到有薪休假，而且企業應該知道可以提供薪水而不會影響其成本底線，企業沒有做不到的藉口。」

這項中小企業稅負抵免是拜登上個月簽署 1.9 兆美元新紓困計劃的一部分，幾乎適用於所有私營企業的一半以上。

美國政府保證，全美有足夠的輝瑞 (PFE-US) 和 Moderna (MRNA-US) 疫苗供應，可以維持每天 300 萬劑疫苗的接種速度。

美國疾病預防控制中心 (CDC) 數據顯示，在過去一週中，美國通報平均每日疫苗接種為 300 萬劑，高於 3 月初的 180 萬劑，但近日嬌生疫苗血栓事件也影響到美國民眾接種疫苗的意願。從 4 月 13 日的每日平均 340 萬劑峰值，目前已下滑到 300 萬劑。