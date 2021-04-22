FDA最新調查出爐 嬌生疫苗代工廠衛生條件惡劣

週三 (21 日) 美國食品藥物管理局 (FDA) 宣布一份調查結果，針對代工廠弄錯成分致嬌生疫苗報廢事件，FDA 發現 Bayview 工廠 (嬌生疫苗代工廠) 衛生條件低劣，不利疫苗生產。

本月初 Emergent BioSolutions 旗下位於巴爾的摩的一間 Bayview 廠房釀出嬌生疫苗出包風波。該廠區工人將 AstraZeneca 疫苗和嬌生疫苗的原料藥搞混，促使嬌生約 1500 萬劑的新冠疫苗宣布報廢。

FDA 經過為期 8 日的調查發現，Bayview 廠房衛生條件極差，出現大量令人擔憂的品管問題，既不衛生、也不適合生產疫苗。

FDA 調查人員在 13 頁的報告中提到，Emergent BioSolutions 未能對涉及生產操作、品管控制取樣、稱重和配藥，以及流程操作人員進行充分培訓，以防止原料藥交叉污染。

FDA 指出，用於生產疫苗的工廠沒有保持衛生條件，該工廠的規模、設計和位置都不適合清潔、維護和正確操作，廠區牆面油漆多處剝落、損壞，可能影響工廠充分清潔和消毒的能力，員工在處理廢物或疫苗製造材料時沒有遵循標準操作程式，以確保它們不受污染。

對此，嬌生發表聲明稱，該公司已加強了對 BioSolutions 的 Bayview 工廠原藥生產的監管，包括額外的控制和人員，以確保滿足嬌生和 FDA 的品質標準。嬌生將行使其監督權力，以確保 FDA 的所有意見得到迅速和全面的處理。

FDA 週二已宣布下令嬌生疫苗代工廠暫停生產。前 FDA 局長 Robert Califf 表示，巴爾的摩工廠的問題似乎令人不安，製造問題確實發生了，供應鏈和製造是一系列複雜的問題，但這就是為什麼需要 FDA 檢查的原因，這實際上是 FDA 和企業間的共同責任。

美國跨國專業生物製藥公司 Emergent BioSolutions (EBS-US) 週三上漲 0.46%，暫報每股 65.77 美元。嬌生 (JNJ-US) 小跌 0.030%，暫報每股 166.42 美元。