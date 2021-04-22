Netflix因訂閱成長遜色重挫7% 分析師忙調降目標價 但仍大喊買進

Netflix (NFLX-US) 第一季訂閱人數僅淨增 400 萬人，遠遜於先前預期的新增 600 萬人，導致週三股價挫逾 7%，也令眾多分析師下調目標價，但即便如此，多數評論仍看漲。

Netflix 週二盤後一度挫逾 11%，但跌勢隨後收斂，週三下跌 40.67 美元或 7.4%，收 508.90 美元。

Netflix 將新增訂戶人數成長放緩歸咎於新冠疫情，因為疫情迫使該公司推遲一些重量級節目和電影，又令 2020 年的用戶成長提前，所以今年上半年新影視內容較少，下半年就可強勁回歸。

Netflix 預期第二季營收 73 億美元，略低於目前華爾街共識的 74 億美元，但 EPS 預期 3.16 美元，高於華爾街預期的 2.69 美元，以及估計新增訂閱戶僅 100 萬人。

儘管結果令人失望，許多分析師仍將 Netflix 這回下跌視為買進機會，他們預期下半年 Netflix 就會重返成長，因為屆時該公司的內容將增強。

此外，Netflix 發布財報時提到執行 50 億美元庫藏股的計畫，同樣令人振奮。

分析師也普遍不擔心串流媒體同業的競爭。雖然有一些分析師調降目標價，但大部分對該公司前景與股價展望仍維持看漲基調。

Bernstein 分析師 Todd Juenger 研究報告指出，Netflix 訂閱人數成長不如預期，將引爆激烈討論，包括這是因疫情而讓訂閱成長提前，還是市場飽和，亦或因為競爭越來越激烈與其他問題。

Juenger 完全否定影視訂閱服務、尤其是 Netflix 訂閱量漸趨飽和的說法，他表示，全球付費電視家庭近期高峰約 8 億戶，如果假設訂閱影視是未來居家影視方案之一，那麼 Netflix 仍是被鎖定的基本服務，因此可以合理主張這 8 億戶很有可能在未來成為 Netflix 用戶。

他認為，訂閱戶成長提前發生才是結果不如預期的主因，但內容時間點也有一點影響。「我們相信，Netflix 的核心產品定位是每天都有一點創新和不同，而不是特定熱門的某一檔節目。話說如此，影視內容總數量多少還是受到一些影響，越來越多人相信這一點，就可能對 2021 下半年更加樂觀。」

Juenger 維持對 Netflix「優於大盤」的評級，但目標價自 671 美元調降至 617 美元。

Stifel 分析師 Scott Devitt 顯然在這波拋售潮中看到買進契機，他將評價自「續抱」調升至「買進」，目標價自 550 美元調升至 560 美元。

他認為 Netflix 中期可以展示出約 15% (midteen) 上下的營收成長，因其營業利潤上升以及大量自由現金流產生。

Devitt 補充說，他一直在等待「提前發生的問題越來越明顯」的一季，而這一季就是。因為新冠疫情墊高去年的比較基數，未來幾季可能會持續發生同樣艱困的比較，但 Netflix 股票隨後可望以每年營收約 15% 的複合成長率穩定上升。

Devitt 說：「Netflix 是藍籌消費者科技公司，就算扛著疫情造成的疲軟股價，仍然是吸睛的長期成長故事。」

KeyBanc 分析師 Justin Patterson 重申「加碼」評級，目標價 650 美元，有別於市場的是，他認為 Netflix 就算在經濟重啟時代也是重頭戲。市場普遍認為，經濟重啟後，消費者就會回歸戶外娛樂方式，而遠離串流媒體。

他認為下半年的強打影視會有一些強檔劇碼推出新一季內容，為成長重新加速打下基礎。一旦預料成真，針對競爭和市場飽和的擔憂情緒都會消散，市場焦點會迅速回到利潤提升、庫藏股和 30% 以上的 EPS 年化成長率。