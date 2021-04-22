看好經濟復甦 逾6成經理人持續加碼股市

看好全球經濟復甦展望，經理人持續加碼股票，根據美銀美林經理人 4 月調查報告，62% 經理人淨加碼股市，加碼幅度幾近歷史高點，而現金持有比重也微幅增加至 4.1%。

調查也顯示，高達 85% 經理人預期，未來 12 個月全球企業獲利將改善，至於對美股的看法，三分之二的經理人認為目前美股處於牛市後期，7% 認為美股已見泡沫。

此外，美國 1.9 兆美元紓困法案上路，同時計畫再推出 2.3 兆基礎建設計畫，推升市場對景氣加快復甦的預期，但通膨隱憂仍是經理人心頭之患，其中有 60% 經理人預期未來 12 個月內短期利率將會上揚，幅度創 2019 年 1 月來最高。

根據經理人預期，如果美國 10 年期公債殖利率升逾 2.1%，將引發股市修正幅度超過 10%。

在干擾市場末端風險部分，聯準會購債縮減本月排名再回升至第一，但比例較上個月的 35% 降低至 32%，通膨隱憂則退居第二，比例也從 3 月的 37% 大幅降低至 27%。而伴隨基礎建設計畫而生的加稅政策，則與新冠疫苗接種風險，同列第三。

在擁擠交易方面，作多科技股及比特幣仍被經理人視為最擁擠交易的前二名，其中有 74% 經理人認為，比特幣交易已進入泡沫化階段。

富蘭克林證券投顧表示，美國景氣正向及金融股財報亮麗，提振市場樂觀情緒，而根據 Factset 統計，S&P 500 的大企業已有 9% 公布財報，獲利及營收優於預期比例分別為 81% 及 84%，第一季獲利預估成長 30.2%，將是 2010 年第三季以來最大增幅，較去年年底預估的 15.8% 及三月底預估的 23.8% 上調，如果實際財報及財測展望優於預期，則有望帶動美股續創新高。